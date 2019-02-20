Prens Charles ile 7 Yıl Cinsel İlişkiye Girmemişti! Prenses Diana Başkasından mı Hamileydi?

1 Dönemin favori Prensesi Diana, 1996'da Prens Charles'tan boşanarak hem kraliyet tarafından dışlanmış hem de halkı şaşırtmıştı. Ardından 1 sene sonra yeni sevgilisi Mısırlı iş adamı Dodi El Fayed haberi herkesi şoka sokmuştu.

2 21 yıl önce sevgilisi Dodi El Fayed ile Paris'te paparazzilerden kaçarken geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Diana için ise yeni bir iddia gündeme gelmişti. Sansasyonellerin prensesi Diana El Fayed'den mi hamile idi?

3 İşte bu soruya İngiliz adli tıp uzmanı Angela Gallop, "Köpekler Havlamadığında: Bir Adli Tıp Uzmanının Hakikati Arayışı" adlı kitabında açıklık getirdi.

4 Prenses Diana'nın Mısır kökenli sevgilisi 42 yaşındaki Dodi El Fayed'den hamile olduğu için öldürüldüğü iddia edilmiş, King's College London'ın Adli Tıp Bölümü'nün Başkanı Profesör David Cowan da hamileliğin mümkün olabileceğini ileri sürmüştü.

5 45 yıllık adli tıp uzmanı Gallop, Prenses Diana'nın öldüğünde hamile olmadığını açıkladı.

6 Açıklama sonrası eski konular yeniden yüzeye çıkarken adli tıp uzmanı ayrıca midesinden alınan örneklerde doğum kontrol hapı izlerine de rastlanmadığını yazdı.

7 Ancak bu konuyu bu kadar hararetli hale getiren şeyin ise Prens Charles ve Prenses Diana'nın evliliklerinin son 7 yılında hiç cinsel birliktelik yaşamadıkları bilgisi oldu.

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