Prens Harry'nin, eşi Meghan'ı uyarması sosyal medyanın diline düştü!

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Kraliyet Ailesi hayranları, geçtiğimiz Cumartesi günü Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde Buckingham Sarayı balkonunda öyle bir an yakaladı ki Prens Harry ve Meghan Markle sosyal medyanın diline düştü.
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Meghan Markle, arkasına dönüp Sussex Dükü Harry'e bir şeyler söyledi. Sonra bunu tekrar yaptı. Ulusal marş başlarken arkasına dönen Meghan'a sinirlenen Harry, mimikleriyle tepki verip 'önüne dönmesini' söyledi.
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Dudak okuyucusu Tina Lannin'e göre, Harry şöyle diyor: "Hayır, yapma! Önüne dön."
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Tam o an Ulusal Marş çalmaya başlar.
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Prens sert ifadesini korurken, Meghan garip bir şekilde geri döndü ve yüzüne hemen manalı bir tebessüm kondurdu.
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Twitter'da Prens Harry ve Meghan gerilimi olay oldu!
Bu an Twitter'da da olay oldu. İşte o tweetlerden bazıları..."Prens Harry, Meghan Markle'ı öyle tersledi ki, ağlamaya başlayacak gibi görünüyordu."
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"Bir şey söylemek istersin ve kasırga gibi geri döndürür."
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"Halbuki araba gezintisi sırasında daha mutlu görünüyorlardı."
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"Görüyorum ki Meghan hala protokolü izlemiyor, Harry onu düzeltmek istedi ve sert bir şekild euyardı. Sonunda döndü ve ağlamaya başlayacak gibi görünüyordu.