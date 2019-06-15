Prens Harry'nin, eşi Meghan'ı uyarması sosyal medyanın diline düştü!

1 Kraliyet Ailesi hayranları, geçtiğimiz Cumartesi günü Kraliçe 2. Elizabeth'in doğum gününde Buckingham Sarayı balkonunda öyle bir an yakaladı ki Prens Harry ve Meghan Markle sosyal medyanın diline düştü.

2 Meghan Markle, arkasına dönüp Sussex Dükü Harry'e bir şeyler söyledi. Sonra bunu tekrar yaptı. Ulusal marş başlarken arkasına dönen Meghan'a sinirlenen Harry, mimikleriyle tepki verip 'önüne dönmesini' söyledi.

3 Dudak okuyucusu Tina Lannin'e göre, Harry şöyle diyor: "Hayır, yapma! Önüne dön."

4 Tam o an Ulusal Marş çalmaya başlar.

5 Prens sert ifadesini korurken, Meghan garip bir şekilde geri döndü ve yüzüne hemen manalı bir tebessüm kondurdu.

6 Twitter'da Prens Harry ve Meghan gerilimi olay oldu! Bu an Twitter'da da olay oldu. İşte o tweetlerden bazıları..."Prens Harry, Meghan Markle'ı öyle tersledi ki, ağlamaya başlayacak gibi görünüyordu."

7 "Bir şey söylemek istersin ve kasırga gibi geri döndürür."

8 "Halbuki araba gezintisi sırasında daha mutlu görünüyorlardı."