Son Dakika Haberleri: Prenses Diana'nın meşhur sweatshirtü ev fiyatına satıldı!
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Prenses Diana'nın meşhur sweatshirtü ev fiyatına satıldı!

23 saat önce

Prenses Diana'nın ikonlaşan sweatshirtü RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık arttırmayla 47 bin Euro'ya (304 bin Türk Lirası) alıcı buldu.

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Prenses Diana'nın sweatshirt'ü RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık arttırmayla 47 bin Euro'ya alıcı buldu.
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Stiliyle tarihe adını yazdıran Prenses Diana'nın uzun kollu pamuklu kazağı Amerika merkezli RR Auction Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 47 bin Euro'ya satıldı.
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Prenses Diana 1997'deki trajik kazadan birkaç ay önce sweatshirt'ünü yakın arkadaşı ve uzun süredir kişisel antrenörü olan Jenni Rivett'e hediye etmiş, "Sevgili Jenni, Diana'dan sevgiler, Diana, x" notunu düşmüştü.
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Diana'nın sweatshirt'ü Jenni Rivett tarafından satışa sunuldu. Prenses Diana'ya ise 'Virgin Atlantic' yazılı sweatshirt, Richard Branson tarafından hediye edilmişti. Sweatshirt'ün hiç yıkanmadığı belirtiliyor.


Haber Yayın Tarihi: 12.07.2019 04:05 
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