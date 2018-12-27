Rusya'nın En Pahalı Tuvaleti Gökyüzünde!

1 Rus Devlet Başkanı Putin'in 390 milyon sterlin değerinde olan gökyüzünün en pahalılarından, 'Uçan Kremlin' adıyla anılan lüks uçağının içi hasta bir genç tarafından görüntülendi.

2 Hastalığıyla mücadele eden Arslan Kaipkulov isimli 15 yaşındaki Rus gencin, hayalini gerçekleştirmek adına Ilyushin Il-96-300 adlı uçağa girmesine izin verildi.

3 Putin, hasta olan Arslan Kaipkulov'a bir kamera hediye etti ve uçağın içini gezmesine izin verdi.

4 Kaipkulov'un, uçak merakı sayesinde Putin'in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu, çift kişilik yatak ve spor salonunun yer aldığı son derece lüks uçağının içi basında da yer aldı.

5 Her ne kadar Kaipkulov'un, hayalini gerçekleştirmek için uçağı gezmesine izin verilse de uçağın gizli bölümlerine girmesi yasaklandı.

6 Bağışıklık yetersizliği hastalığıyla mücadele eden Rus gencin uçak ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Putin uçakta bulunmadı fakat Kremlin'den telefon konuşması yaptı.

7 İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı...

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