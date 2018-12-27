Son Dakika Haberleri: Rusya'nın En Pahalı Tuvaleti Gökyüzünde!

Rusya'nın En Pahalı Tuvaleti Gökyüzünde!

1 saat önce

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 390 milyon sterlin değerinde ve gökyüzünün belkide en pahalısı olan lüks uçağı sonunda görüntülendi.

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Rus Devlet Başkanı Putin'in 390 milyon sterlin değerinde olan gökyüzünün en pahalılarından, 'Uçan Kremlin' adıyla anılan lüks uçağının içi hasta bir genç tarafından görüntülendi.
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Hastalığıyla mücadele eden Arslan Kaipkulov isimli 15 yaşındaki Rus gencin, hayalini gerçekleştirmek adına Ilyushin Il-96-300 adlı uçağa girmesine izin verildi.
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Putin, hasta olan Arslan Kaipkulov'a bir kamera hediye etti ve uçağın içini gezmesine izin verdi.
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Kaipkulov'un, uçak merakı sayesinde Putin'in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu, çift kişilik yatak ve spor salonunun yer aldığı son derece lüks uçağının içi basında da yer aldı.
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Her ne kadar Kaipkulov'un, hayalini gerçekleştirmek için uçağı gezmesine izin verilse de uçağın gizli bölümlerine girmesi yasaklandı.
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Bağışıklık yetersizliği hastalığıyla mücadele eden Rus gencin uçak ziyareti sırasında, Devlet Başkanı Putin uçakta bulunmadı fakat Kremlin'den telefon konuşması yaptı.
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İşte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in altın tuvaletli lüks uçağı...
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»      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:08 

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