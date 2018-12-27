Regl Döneminde Tüketilen Bu Besinler Şişkinliği ve Ağrıyı Azaltıyor

1 FASULYE Serotonin seviyesini artırmaya ve suyun tutulmasını azaltmaya yardımcı olan magnezyum bakımından zengin bir besin olan fasulye de regl dönemindeki sancılara iyi gelmektedir.



2 PAPATYA ÇAYI Papatya çayı regl sancılarını gidermenin yanında, papatya çayı rahimi dinlendiren anti-inflamatuar ve antispazmodik özellikleri vardır.



3 KABAK ÇEKİRDEĞİ Kabak çekirdeği, içeriğinde bulunan magnezyum nedeniyle kan damarlarını gevşeterek ve baş ağrılarını dindirebilir.



4 KETEN TOHUMU Regl kramplarınıza en iyi gelen yiyeceklerden biri de keten tohumudur. Regl ağrınızı neredeyse yarıya indirebilecek mucizevi keten tohumu'nu regl döneminizde tüketebilirsiniz.



5 MAYDANOZ Maydanoz adet sürecini uyarıcı ve adet sancılarını giderici de son derece etkili olan iki bileşik olan apiol ve myristicin içerir. Maydanoz, adet döngüsünü düzenlemeye de yardımcı olmaktadır. Bir bardak suya bir miktar maydanoz koyarak kaynatıp içmeniz ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.

