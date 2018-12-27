Son Dakika Haberleri: Regl Döneminde Tüketilen Bu Besinler Şişkinliği ve Ağrıyı Azaltıyor

Regl Döneminde Tüketilen Bu Besinler Şişkinliği ve Ağrıyı Azaltıyor

18 saat önce

Kadınların korkulu rüyası regl döneminde tüketilen bu besinler, şişlikleri ve ağrıları azaltıyor. İşte, regl döneminin kurtarıcısı o besinler..

1
FASULYE
FASULYE
Serotonin seviyesini artırmaya ve suyun tutulmasını azaltmaya yardımcı olan magnezyum bakımından zengin bir besin olan fasulye de regl dönemindeki sancılara iyi gelmektedir.
2
PAPATYA ÇAYI
PAPATYA ÇAYI
Papatya çayı regl sancılarını gidermenin yanında, papatya çayı rahimi dinlendiren anti-inflamatuar ve antispazmodik özellikleri vardır.
3
KABAK ÇEKİRDEĞİ
KABAK ÇEKİRDEĞİ
Kabak çekirdeği, içeriğinde bulunan magnezyum nedeniyle kan damarlarını gevşeterek ve baş ağrılarını dindirebilir.
4
KETEN TOHUMU
KETEN TOHUMU
Regl kramplarınıza en iyi gelen yiyeceklerden biri de keten tohumudur. Regl ağrınızı neredeyse yarıya indirebilecek mucizevi keten tohumu'nu regl döneminizde tüketebilirsiniz.
5
MAYDANOZ
MAYDANOZ
Maydanoz adet sürecini uyarıcı ve adet sancılarını giderici de son derece etkili olan iki bileşik olan apiol ve myristicin içerir. Maydanoz, adet döngüsünü düzenlemeye de yardımcı olmaktadır. Bir bardak suya bir miktar maydanoz koyarak kaynatıp içmeniz ağrınızın hafiflemesine yardımcı olacaktır.
6
TAM TAHILLILAR
TAM TAHILLILAR
Tam tahıllıların serotonini arttırma özelliği vardır. Bu nedenle regl döneminde bulgur, yulaf ezmesi, esmer pirinç gibi tam tahıllılar ağrınızı unutmanıza fayda sağlar.

»      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:22 

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