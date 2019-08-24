Son Dakika Haberleri: Resimde gizlenen kurşun kalemi 38 saniyede bulabilir misin?
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Resimde gizlenen kurşun kalemi 38 saniyede bulabilir misin?

32 dakika önce

Yaz bitiyor çocuklar okula gitmek için gün sayıyor. Bakalım okul otobüsleri ve sırt çantaları arasına gizlenen nesneleri bulabilecek misiniz? Öncelikle resimlere dikkatle bakmanızı istiyoruz. İşte size birbirinden zor 2 bilmece...

1
İlk sorumuz geldi! Okul otobüsleri arasındaki kurşun kalemi 38 saniyeden daha kısa sürede bulmanız gerekiyor.
İlk sorumuz geldi! Okul otobüsleri arasındaki kurşun kalemi 38 saniyeden daha kısa sürede bulmanız gerekiyor.
Basit görünebilir, ancak yazılımı şirketi GoSimpleTax tarafından oluşturulan bu bulmacayı 38 saniyeden kısa sürede çözmeniz gerekiyor. Görüntü, üst üste gelen şekillerle doludur, yani kalem çok iyi gizlenir. Bir yerlere sıkışmış olmalı...
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Gelelim diğer soruya: Sırt çantası ve bagajların arasına gizlenmiş ekmek kızartma makinesini bulabilir misiniz?
Gelelim diğer soruya: Sırt çantası ve bagajların arasına gizlenmiş ekmek kızartma makinesini bulabilir misiniz?
Bilmecenin yaratıcısı Holiday Extras'a göre insanlar gizlenmiş ekmek kızartma makinesini tespit etmek için ortalama 43 saniye harcıyor. Peki sizin çözmeniz ne kadar sürecek?
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Neyse ki cevapları sizin için ekledik…
Neyse ki cevapları sizin için ekledik…
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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:04 
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