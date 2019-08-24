Resimde gizlenen kurşun kalemi 38 saniyede bulabilir misin?

1 İlk sorumuz geldi! Okul otobüsleri arasındaki kurşun kalemi 38 saniyeden daha kısa sürede bulmanız gerekiyor. Basit görünebilir, ancak yazılımı şirketi GoSimpleTax tarafından oluşturulan bu bulmacayı 38 saniyeden kısa sürede çözmeniz gerekiyor. Görüntü, üst üste gelen şekillerle doludur, yani kalem çok iyi gizlenir. Bir yerlere sıkışmış olmalı...

2 Gelelim diğer soruya: Sırt çantası ve bagajların arasına gizlenmiş ekmek kızartma makinesini bulabilir misiniz? Bilmecenin yaratıcısı Holiday Extras'a göre insanlar gizlenmiş ekmek kızartma makinesini tespit etmek için ortalama 43 saniye harcıyor. Peki sizin çözmeniz ne kadar sürecek?

3 Neyse ki cevapları sizin için ekledik…

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