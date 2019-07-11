Son Dakika Haberleri: Resimli Cuma mesajları 2019: 12 Temmuz Cuma gününe özel en güzel resimli Cuma mesajları
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Resimli Cuma mesajları 2019: 12 Temmuz Cuma gününe özel en güzel resimli Cuma mesajları

2 gün önce

Temmuz ayının ikinci cuma günü için sizlere en güzel resimli cuma mesajları hazırladık. Cuma gününün İslam aleminden önemi çok büyüktür. Kuran-ı Kerim'de Peygamberimizin hadislerinde özellikle bahsedilen bu günde resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Aynı zamanda günün anlam ve önemini anlatan resimli Cuma mesajlarını sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte 12 Temmuz Cuma günü için özel olarak hazırlanmış en güzel resimli Cuma mesajları...

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2019 03:53 
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