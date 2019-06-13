Resimli Cuma mesajları 2019: Cuma akşamında en güzel resimli cuma mesajları paylaş!

1 Resimli Cuma mesajları 2019 Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud'a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar…

2 Resimli Cuma mesajları 2019 Allah'ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar…

3 Resimli Cuma mesajları 2019 Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme… Hayırlı cumalar…

4 Resimli Cuma mesajları 2019 Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

5 Resimli Cuma mesajları 2019 Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

6 Resimli Cuma mesajları 2019 Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…

7 Resimli Cuma mesajları 2019 Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

8 Resimli Cuma mesajları 2019 Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

9 Resimli Cuma mesajları 2019 Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

10 Resimli Cuma mesajları 2019 Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah.

11 Resimli Cuma mesajları 2019 Bir kapıya bir kere gidersin, İkincisinde utanırsın... Ama Rabbine hergün gidersin Doyamassın... Hayırlı Cumalar Dostlar...

12 Resimli Cuma mesajları 2019 Her "cuma" bir huzur her sabah bir umuttur! Huzurunuz ve umudunuz daim dualarınız kabul olsun Hayırlı Cumalar.

13 Resimli Cuma mesajları 2019 Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

14 Resimli Cuma mesajları 2019 Allahım, bizi, dinde yalnız sana ihlasla ibadet eden haniflerden kıl! Yönümüzü Yanlış bildiklerimizden Hakka tevcih eyle! Hayırlı Cumalar.

15 Resimli Cuma mesajları 2019 Ey gönül Olmadı mı "nasip değilmiş" de talip ol rızaya Tevekkül et,kaderi gör Aşkla yönel yüce Mevlâya. Hayırlı Cumalar.

16 Resimli Cuma mesajları 2019 Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

17 Resimli Cuma mesajları 2019 Ya Rab! Evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme. Hayırlı cumalar.

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