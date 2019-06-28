Resimli cuma mesajları 2019: En özel, en güzel paylaşımlık resimli cuma mesajları

1 Resimli cuma mesajları, güzel bir resim üzerine yazılmış Hayırlı Cumalar yazısı ya da Cumanız Mübarek Olsun yazısından oluşan cuma günleri cuma tebriği için gönderilen mesajlarıdır.

2 Önceleri sadece kısa mesaj yani SMS olarak gönderilen Cuma mesajları, şimdilerde Whatsapp, facebook, twitter ve instagram en başta olmak üzere diğer tüm sosyal medya uygulamalarından resimli cuma mesajları paylaşılmaktadır.

3 Resimli cuma mesajları, özellikle sabahtan cuma namazından önce temennilerini iletmek amacıyla birbirlerine, eş, dost, akraba, arkadaşlarına gönderdikleri, güzel, anlamlı, hadisli, dualı, ayetli resimlerdir.

4 Sevdiklerimize göndermek veya sosyal medyada paylaşım yapabilmek için ise internette resimli cuma mesajları araması yaparız.

5 Haberler.com olarak sizler için hoşuna gideceğinizi düşündüğümüz bir resimli cuma mesajları galerisi hazırladık.

6 Resimli cuma mesajları galerisi içinden beğendiklerinizi ister bilgisayarınıza ister telefonunuza indirebilir, paylaşabilir ve istediklerinize gönderebilirsiniz.

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26