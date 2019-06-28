Son Dakika Haberleri: Resimli cuma mesajları 2019: En özel, en güzel paylaşımlık resimli cuma mesajları
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Resimli cuma mesajları 2019: En özel, en güzel paylaşımlık resimli cuma mesajları

1 saat önce

Haziran ayının son cuma gününde cuma saati heyecanla beklenirken aynı zamanda eşinize, dostunuza, akrabalarınıza göndermek için aradığınız resimli Cuma mesajları sizler için sayfamızda derledik. Bu günün anlamını, sosyal medyada arkadaş çevrenizle paylaşarak, insanların cuma namazını kutlarken, bunu gören insanlarında hoş dualarını alabilirsiniz. Günlerin en hayırlısı olan Cuma gününü sevdiklerimize hatırlatarak cuma günümüzün sevincini artırabiliriz. İşte 28 Haziran'a özel en güzel resimli cuma mesajları ve sözleri...

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Resimli cuma mesajları, güzel bir resim üzerine yazılmış Hayırlı Cumalar yazısı ya da Cumanız Mübarek Olsun yazısından oluşan cuma günleri cuma tebriği için gönderilen mesajlarıdır.
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Önceleri sadece kısa mesaj yani SMS olarak gönderilen Cuma mesajları, şimdilerde Whatsapp, facebook, twitter ve instagram en başta olmak üzere diğer tüm sosyal medya uygulamalarından resimli cuma mesajları paylaşılmaktadır.
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Resimli cuma mesajları, özellikle sabahtan cuma namazından önce temennilerini iletmek amacıyla birbirlerine, eş, dost, akraba, arkadaşlarına gönderdikleri, güzel, anlamlı, hadisli, dualı, ayetli resimlerdir.
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Sevdiklerimize göndermek veya sosyal medyada paylaşım yapabilmek için ise internette resimli cuma mesajları araması yaparız.
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Haberler.com olarak sizler için hoşuna gideceğinizi düşündüğümüz bir resimli cuma mesajları galerisi hazırladık.
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Resimli cuma mesajları galerisi içinden beğendiklerinizi ister bilgisayarınıza ister telefonunuza indirebilir, paylaşabilir ve istediklerinize gönderebilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:00 
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