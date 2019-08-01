Resimli Cuma mesajları 2019: En şık, en yeni, en güzel resimli Cuma mesajları

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En güzel resimli Cuma mesajları
Cuma günü, resimli cuma mesajlarıı gönderilmesi ya da paylaşılması ülkemizdeki oldukça yaygındır.
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Bu yüzden Cuma günü sabah erkenden resimli cuma mesajları araması yaparız.
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Resimli cuma mesajları bir çok farklı çeşitte hazırlanır. Üzerinde ayet, hadis olabileceği gibi dualar ya da iyi dilekler içeren yazılar olabilir.
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Ayrıca Mevlana, Şems-i Tebrizi, Hz. Ali gibi bir çok önemli ismin de sözlerinin yazılı olduğu resimli cuma mesajları da bulabilirsiniz.
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Cuma günlerinde sevdiklerinize göndermek, cuma kutlamak ve cuma tebriği göndermek için aradığınız resimli cuma mesajları galerimizde yer alıyor.
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En güzel resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan üzerinden paylaşabilirsiniz.
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Resimli cuma mesajları sayfamızda hazırladığımız en güzel resimli, fotoğraflı anlamlı cuma mesajlarını buradan kopyalayarak istediğiniz kişilere gönderebilirsiniz.