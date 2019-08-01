Resimli Cuma mesajları 2019: En şık, en yeni, en güzel resimli Cuma mesajları

Resimli cuma mesajları bir çok farklı çeşitte hazırlanır. Üzerinde ayet, hadis olabileceği gibi dualar ya da iyi dilekler içeren yazılar olabilir.

4

Ayrıca Mevlana, Şems-i Tebrizi, Hz. Ali gibi bir çok önemli ismin de sözlerinin yazılı olduğu resimli cuma mesajları da bulabilirsiniz.