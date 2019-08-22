Son Dakika Haberleri: Resimli Cuma mesajları: 23 Ağustos Cuma gününe özel en güzel resimli Cuma mesajları 2019
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Resimli Cuma mesajları: 23 Ağustos Cuma gününe özel en güzel resimli Cuma mesajları 2019

6 saat önce

Haftanın en değerli Cuma gününe kavuştuk. Resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize en güzel dileklerini iletebilirsiniz, onları sevindirebilirsiniz. Peygamberimiz efendimiz Cuma günü için üzerine güneş doğan en hayırlı gün olduğunu ifade etmiştir. Başka bir hadisinde günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür buyurmuştur. Sizler için hazırladığımız en güzel resimli Cuma mesajları galerisinden seçtiklerinizi Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilir, sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte 23 Ağustos Cuma gününe özel en güzel resimli Cuma mesajları 2019...

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Sizler için hazırladığımız en güzel resimli Cuma mesajları galerisinden seçtiklerinizi Facebook, Twitter, Instagram hesaplarınızdan paylaşabilir, sevdiklerinize gönderebilirsiniz.
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Resimli cuma mesajları, cuma günleri özellikle cuma namazından önce birbirlerinin cuma gününün hayırlı olmasını Allah'tan dilemek ve Cumanız Mübarek olsun temennilerini iletmek amacıyla eş, dost, akraba, arkadaşlarına gönderdikleri güzel, anlamlı, hadisli, dualı, ayetli sözlerdir.
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Cuma günü, resimli cuma mesajı gönderilmesi ya da resimli cuma mesajlarının paylaşılması ülkemizde de oldukça yaygındır.
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Günümüzde gelişen iletişim teknolojileri ile cuma kutlamaları ve cuma tebriği için mesajlaşma da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.
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Önceleri sadece kısa mesaj yani SMS olarak insanlar birbirlerine cuma tebrik mesajı gönderirlerdi. Günümüzde ise hem SMS olarak hem Watsapp'tan hem de tüm sosyal medya hesaplarında resimlicuma mesajları göndermektedir.
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Birbirinden güzel en yeni resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi ve uzaktaki ailenize mutlu bir cuma tebrik mesajı göndererek mutlu edebilirsiniz.
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Tüm müslümanlar için çok önemli bir gün olan cuma gününde camiler cuma namazı kılmak ve ellerini semaya kaldırıp Rab'lerine dua etmek isteyen Müslümanlar ile dolup taşacak.
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Bu denli hayırlı bir günde sevdiklerinize, akrabalarınıza, eş ve dostlarınıza gönderebileceğiniz en güzel anlamlı cuma mesajlarını cuma kutlamak isteyen tüm müslümanların paylaşması için toparladık. İşte en güzel, en güncel Cuma mesajları ve Cuma tebrik sözleri…
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Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:05 
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