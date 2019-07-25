Son Dakika Haberleri: Restoranda korkunç an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı
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Restoranda korkunç an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı

1 saat önce

ABD'nin Florida eyaletinde ismi gizli tutulan bir restoranda servis edilen derisi yüzülmüş tavuk, hareket etmeye başlayınca herkes şaşkına döndü.

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Facebook'ta paylaşıldı, 4 milyondan fazla izlendi!
Facebookta paylaşıldı, 4 milyondan fazla izlendi!
Görüntüler iki hafta önce ABD'nin Florida eyaletinde, Bayan Phillips tarafından Facebook'a paylaşıldı ve dört milyondan fazla kez izlendi.
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Hangi restoran olduğu konusunda bir bilgi yok ama masada duran yemek çubukları dolayısıyla çiğ et tüketilen Japon, Çin veya Kore restoranı olduğu tahmin ediliyor.
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Tabaktan fırlayıp aşağı atladı!
Tabaktan fırlayıp aşağı atladı!
Hareket eden tavuk parçasının çekilen bu fotoğrafında bir parçanın etten ayrılarak aşağı doğru indiği gözüküyor.
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'Çok taze olduğu için kaslar hareket ediyor'
Çok taze olduğu için kaslar hareket ediyor
Facebook'ta paylaşılan videoya, henüz ölmemiş sinir uçlarından kaynaklandığına dair yorumlar geldi. Bir kişi "Genellikle et çok taze olduğu için kaslar hala hareket edebiliyor" diye yorum yaptı.
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Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:16 
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