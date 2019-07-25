Restoranda korkunç an! Servis edilen tavuk canlanıp zıpladı

1 Facebook'ta paylaşıldı, 4 milyondan fazla izlendi! Görüntüler iki hafta önce ABD'nin Florida eyaletinde, Bayan Phillips tarafından Facebook'a paylaşıldı ve dört milyondan fazla kez izlendi.

2 Hangi restoran olduğu konusunda bir bilgi yok ama masada duran yemek çubukları dolayısıyla çiğ et tüketilen Japon, Çin veya Kore restoranı olduğu tahmin ediliyor.

3 Tabaktan fırlayıp aşağı atladı! Hareket eden tavuk parçasının çekilen bu fotoğrafında bir parçanın etten ayrılarak aşağı doğru indiği gözüküyor.

4 'Çok taze olduğu için kaslar hareket ediyor' Facebook'ta paylaşılan videoya, henüz ölmemiş sinir uçlarından kaynaklandığına dair yorumlar geldi. Bir kişi "Genellikle et çok taze olduğu için kaslar hala hareket edebiliyor" diye yorum yaptı.