Restorasyon sırasında okulun zemininden çıktı! Görenler dehşete düştü

Timsahın oraya nasıl gömüldüğü tartışma yaratırken, timsahın cesedinin bulunduğu Ysgol Gynradd Gymraeg Bodringalt İlkokulunun müdürü Dr Neil Pike, uzun yıllardır okulda öğretmen ve velilerin bir timsah gömüldüğü dedikoduları duyduklarını ama Perşembe günü kazıda timsah cesedini görünceye kadar bu söylemleri ciddiye almadıklarını söyledi.

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İddiaya göre, I. Dünya Savaşı yıllarında bir asker, timsahı sergilemek için okula getirdi. Bir süre sergilenen timsah okul zeminine gömüldü. Okul yönetimi, askerin timsahı sergilemek için neden bir okulu seçtiğini anlamak adına çalışmalara başladı.

