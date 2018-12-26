Reuters'ın Gözünden 2018'e Damga Vuranlar!

1 Fotoğraf: Omar Sanadiki Yaşam mücadelesinin belki de en kestirme özeti, bir babanın bavul içine koyduğu bir avuç hayat ve bavuldan büyük umutlar... Mültecilerin zorlu hayatını anlatan bir kare.

2 Savaşın nüks ettiği şu dönemde, insanlık barış çırpınışları içerisindeyken bir yandan Kuzey Kore Lideri, bir yandan da Güney Kore Liderinin birbirine uzattığı zeytin dalı... Hiçbir şey beklenildiği sonlanmasa da barışı az da olsa hissettiren 'o an' akıllara kazındı.

3 Fotoğraf: Francois Lenoir Hıza doymayanların sporu F1 Belçika GP'de çıkış sonrasında kaza yapan ve objektiflere takılan Fernando Alonso...

4 Fotoğraf: Lucas Jackson Buzullarla birlikte eriyen hayat...

5 Fotoğraf: Bassam Khabieh Alev alev yanan Suriye'nin başkenti Şam'da bir saldırı sonrasında topla, mermiyle günlük hayatına devam edecek olan minik yüreğin kurtarılış anı ve o bakışı...

6 Fotoğraf: Athit Perawongmetha Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında ortaya çıkan bu görüntüler, doğanın insanlara isyanı olarak yorumlandı.

7 Fotoğraf: Tyrone Siu Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası her şey tersine döndü.

8 Fotoğraf: Carlos Garcia Rawlins Ekonomik kriz yaşanan Venezuela'da uçurumu gözler önüne seren görüntü... Ülkede 2,5 kilo tavuk için 14,6 milyon bolivar ödemek gerekiyor.

9 Fotoğraf: Jorge Silva 2018 Kış Olimpiyatlarının gerçekleştiği Kuzey Kore'de açılışa özel seremoni.

10 Fotoğraf: Alkis Konstantinidis Yunanistan'da yaşanan gösteriler sırasından protestocular ile polisler arasında yaşanan gerginlik olayın boyutlarını gözler önüne seren nitelikte.

11 Fotoğraf: Jonathan Ernst ABD Başkanı Donald Trump ile tartışan ve sonrasında Beyaz Saray'a giriş kartı Trump tarafından iptal edilen CNN muhabiri ve işte o an...

12 Fotoğraf: Terray Sylvester Dünya son günlerde, yaşadıklarını insanlara haykırırcasına dur durak bilmiyor. İşte Hawaii'deki Kilauau Yanardağı'nın şiddetli patlamaları sırasında alınan bir görüntü.

13 Fotoğraf: Eric Thayer Tarihinin en büyük yangınını yaşayan Kaliforniya'da, belkide bir annenin en çaresiz anı...

14 Fotoğraf: Kai Pfaffenbach Macron sayesinde günlerce konuşulan Dünya Kupası maçında, Fransa'nın zaferinden sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yer aldığı bir kare.

15 Fotoğraf: Alkis Konstantinidis Atina'da baş gösteren yangının sönerken renkleri de soldurduğunun, yaşam belirtisini de yanında alıp götürdüğünün resmi.