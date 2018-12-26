Son Dakika Haberleri: Reuters'ın Gözünden 2018'e Damga Vuranlar!

Reuters'ın Gözünden 2018'e Damga Vuranlar!

2 saat önce

Reuters, 2018 yılında gündeme damga vuran olayları ölümsüzleştiren muhabirlerin kara kutularından çıkan fotoğrafların en iyilerini belirledi...

1
Fotoğraf: Omar Sanadiki
Fotoğraf: Omar Sanadiki
Yaşam mücadelesinin belki de en kestirme özeti, bir babanın bavul içine koyduğu bir avuç hayat ve bavuldan büyük umutlar... Mültecilerin zorlu hayatını anlatan bir kare.
2
Savaşın nüks ettiği şu dönemde, insanlık barış çırpınışları içerisindeyken bir yandan Kuzey Kore Lideri, bir yandan da Güney Kore Liderinin birbirine uzattığı zeytin dalı... Hiçbir şey beklenildiği sonlanmasa da barışı az da olsa hissettiren 'o an' akıllara kazındı.
3
Fotoğraf: Francois Lenoir
Fotoğraf: Francois Lenoir
Hıza doymayanların sporu F1 Belçika GP'de çıkış sonrasında kaza yapan ve objektiflere takılan Fernando Alonso...
4
Fotoğraf: Lucas Jackson
Fotoğraf: Lucas Jackson
Buzullarla birlikte eriyen hayat...
5
Fotoğraf: Bassam Khabieh
Fotoğraf: Bassam Khabieh
Alev alev yanan Suriye'nin başkenti Şam'da bir saldırı sonrasında topla, mermiyle günlük hayatına devam edecek olan minik yüreğin kurtarılış anı ve o bakışı...
6
Fotoğraf: Athit Perawongmetha
Fotoğraf: Athit Perawongmetha
Endonezya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında ortaya çıkan bu görüntüler, doğanın insanlara isyanı olarak yorumlandı.
7
Fotoğraf: Tyrone Siu
Fotoğraf: Tyrone Siu
Tayvan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem sonrası her şey tersine döndü.
8
Fotoğraf: Carlos Garcia Rawlins
Fotoğraf: Carlos Garcia Rawlins
Ekonomik kriz yaşanan Venezuela'da uçurumu gözler önüne seren görüntü... Ülkede 2,5 kilo tavuk için 14,6 milyon bolivar ödemek gerekiyor.
9
Fotoğraf: Jorge Silva
Fotoğraf: Jorge Silva
2018 Kış Olimpiyatlarının gerçekleştiği Kuzey Kore'de açılışa özel seremoni.
10
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis
Yunanistan'da yaşanan gösteriler sırasından protestocular ile polisler arasında yaşanan gerginlik olayın boyutlarını gözler önüne seren nitelikte.
11
Fotoğraf: Jonathan Ernst
Fotoğraf: Jonathan Ernst
ABD Başkanı Donald Trump ile tartışan ve sonrasında Beyaz Saray'a giriş kartı Trump tarafından iptal edilen CNN muhabiri ve işte o an...
12
Fotoğraf: Terray Sylvester
Fotoğraf: Terray Sylvester
Dünya son günlerde, yaşadıklarını insanlara haykırırcasına dur durak bilmiyor. İşte Hawaii'deki Kilauau Yanardağı'nın şiddetli patlamaları sırasında alınan bir görüntü.
13
Fotoğraf: Eric Thayer
Fotoğraf: Eric Thayer
Tarihinin en büyük yangınını yaşayan Kaliforniya'da, belkide bir annenin en çaresiz anı...
14
Fotoğraf: Kai Pfaffenbach
Fotoğraf: Kai Pfaffenbach
Macron sayesinde günlerce konuşulan Dünya Kupası maçında, Fransa'nın zaferinden sonra FIFA Başkanı Gianni Infantino, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yer aldığı bir kare.
15
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis
Fotoğraf: Alkis Konstantinidis
Atina'da baş gösteren yangının sönerken renkleri de soldurduğunun, yaşam belirtisini de yanında alıp götürdüğünün resmi.
16
Fotoğraf: Benoit Tessier
Fotoğraf: Benoit Tessier
Fransa Bisiklet Turu'nda kaza yapan Chris Froome.

»      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:05 

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