Son Dakika Haberleri: Rihanna Hollywood'da bulunan lüks villasını, 200 bin lira karşılığında kiraya verdi!
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Rihanna Hollywood'da bulunan lüks villasını, 200 bin lira karşılığında kiraya verdi!

10 saat önce

Yaklaşık 1 yıldır Londra'da yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, Hollywood'da bulunan lüks villasını 28 pound (yaklaşık 200 bin TL) karşılığında kiraya verdi.

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Yaklaşık 1 yıldır Londra'da yaşayan başarılı şarkıcı Rihanna, Hollywood'da bulunan lüks villasını 28 pound (yaklaşık 200 bin TL) karşılığında kiraya verdi.
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İçinde sinema salonu, altı yatak odası ve sekiz banyo bulunan ev ihtişamıyla ağızları açık bıraktı.
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Lüks mobilyalar, şık armatürler ve oldukça iddialı misafir odaları bulunan evini kiraya veren Rihanna, İngiltere'ye taşınma kararını The New York Times'a şu sözlerle anlatmıştı: Blok etrafında dolaşmayı seviyorum, bu magazincilerden gizlememi kolaylaştırıyor.
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Rüya evde, tam donanımlı spor salonu ve yüksek kalitede sinema sistemi bulunuyor.
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Evde ayrıca spa ve oldukça büyük bir de havuz mevcut.
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Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:22 
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