Ronaldo'nun sevgilisi iç çamaşırlı pozlarıyla nefes kesti

1 Cristiano Ronaldo'nun İspanyol sevgilisi Georgina Rodriguez yine adından söz ettirmeyi başardı.

2 Ronaldo'nun bir çocuğunun annesi olan Georgina Rodriguez, Yamamay iç çamaşır markası için kameraların karşısına geçti.

3 25 yaşındaki Georgina, kameraya cesur pozlar verdi.

4 Yamamay'ın en çok kullandığı iki renk olan bej ve siyah iç çamaşırlarıyla resmen büyüledi.

5 Georgina çekimler için öbür mankenler ile birlikte dans da etti.

6 Georgina'nın dans figürleri de çok beğenildi.

7 Georgina'nın Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçisi var.

8 Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve İspanyol sevgilisinin bir kızı var. Real Madrid oyuncusu, daha önce taşıyıcı anneden Eva ve Mateo adında ikiz çocuklara sahip olmuştu. Tabii büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ı da unutmamak lazım.

9 İşte o çekimden diğer kareler...

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