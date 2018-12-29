Son Dakika Haberleri: İrlandalı Kainat Güzeli Göründüğü Kadar Kusursuz Değil!

İrlandalı Kainat Güzeli Göründüğü Kadar Kusursuz Değil!

1 saat önce

2010 Miss Universe yarışmasında İrlanda'yı temsil eden Rozanna Purcell, Instagram hesabından 'aslında kimse kusursuz değildir' temalı paylaşım yaptı.

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2010 yılında İrlanda'yı Miss Universe yani Kainat Güzeli yarışmasında temsil eden model Rozanna Purcell, bacaklarındaki selülitleri ve çatlakları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
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Paylaşımı binlerce beğeni ve yoruma alan Purcell, yaptığı paylaşımla kendi bedenlerinden memnun olmayan, bu nedenle kendilerine güvenlerini kaybeden kadınlara mesaj vermeyi amaçladığını belirtti.
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Paylaşımına, "Hatırlıyorum, bacaklarımdaki bu çatlakları ilk fark ettiğimde 11 ya da 12 yaşındaydım. Kedimin beni tırmaladığını düşündüm" şeklinde başladığı uzun bir not düşen güzel model, bacaklarındaki çatlakları ilk fark ettiği andan sonra sürekli takip etmiş. Sonra da herkeste olmayan ya da olsa da kimseye göstermeyeceği bu çatlakların kendine özgü olduğunu düşünmeye başlamış.
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Yaşı ilerleyip bir genç kız olduğunda aslında o çatlakların sergilenecek kadar güzel bir durum olmadığının farkına varmış.
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Rozanna Purcell, çatlak ve selülitleri ile ilgili, " Şimdi bile böylesine düzeltilip rötuşlanmamış fotoğrafları nadir olarak görürsünüz" dedi.
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28 yaşındaki model, son iki yıldır şort ve etek giyerek sokakta gezerken insanların çatlaklarına ve selülitlerine baktıklarının aklına gelmediğini belirtiyor.
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Rozanna Purcel, bedeninde oluşan çatlak ve selülitlerin çok normal olduğunu ve herkesin vücudunda meydana gelebileceğini de ekliyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:29 

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