Rus güzel uğruna tahtı bile bırakmıştı, son kararı şoke etti!

1 Kremlin kaynaklarına göre evliliği sebebiyle tahttan feragat eden Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed, ailesi tarafından evliliğe daha uygun görülen bir gelin adayı ile evlenmeye hazırlanıyor.

2 Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'ten boşandığı haberlerini yalanlayan 27 yaşındaki Oksana Voevodina'nın arkadaşları da Rus güzellik kraliçesine boşanma belgesi ulaşmadığı ve Oksana'nın Kralın neden kendisinden soğuduğuna anlam veremediğini söyledi.

3 Tahttan feragat etmek zorunda kalmıştı! Rus medya kuruluşu Komsomolskaya Pravd, Malezya Kraliyet Ailesi'nin, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in Oksana ile evliliğine onay vermediğini ve bu sebeple evlilikten birkaç ay sonra Kralın tahttan feragat ettiğini yazdı.

4 Malezya sultanlarının baskısı işe yaradı! Gazetede yer alan ve Rusya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed'in 70 yaşındaki annesi Tengku Anis Almarhum Tengku Abdul Hamid ve diğer Malezya sultanları, Krala tahtı bırakması için baskı uyguladı.

5 Gazeteye konuşan Dışişleri Bakanlığı çalışanı, Oksana'nın geçtiğimiz mayıs ayında dünyaya getirdiği ve daha önce Kralın avukatının, babasının 5. Muhammed olmayabileceği ihtimalini dile getirdiği bebeğin babasının Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed olduğunu belirtti.

6 Malezya Kraliyet Ailesi, 5. Muhammed ve Oksana'nın evliliğine başından beri karşıydı ve Kralın Malezyalı birisi ile evlenmesini istiyordu.



7 İlk zamanlar Oksana'cıydı! İlişkinin ilk döneminde 5. Muhammed'in, Oksana ile ilişkisinin arkasında durduğunu, evlendiğini belirtilen haberde çiftin evliliklerini birkaç ay boyunca gizlemek durumunda kaldığı aktarıldı.

8 Krallık statüsünün temsili olduğu ve ülkeyi sultanların yönettiği Malezya'da 5. Muhammed tahtı bırakmak zorunda kaldı.

9 Şeriat kurallarına göre boşanmak zorunda kaldı! Gazeteye konuşan kaynak, 5. Muhammed'in tahttan feragat etmesiyle beraber Oksana'nın ailesi tarafından kabul göreceğini düşündüğünü fakat durumun böyle gelişmediğini ve 5. Muhammed'in bir süre sonra şeriat kurallarına göre boşanmak zorunda kaldığını ifade etti. Oksana'nın boşanma süreci hakkında bilgilendirilmediğini ve 5. Muhammed'in Oksana'nın dünyaya getirdiği bebeğin babası olduğundan şüphe duymadığı aktarılan haberde 5. Muhammed'in boşanma ile ilgili tüm işlemler için avukatına vekalet verdiği belirtildi.

10 5. Muhammed'e yeni eş adayı bulundu! Dışişleri Bakanlığı kaynaklı haberde, ailesinin 5. Muhammed için yeni bir gelin adayı seçtiği ve bu sebeple boşanma sürecinin hızlı gerçekleştiği söylendi.

11 Rus basınına göre Oksana bebeğini, başkent Moskova'da masrafları 5. Muhammed tarafından ödenen lüks bir konutta büyütüyor.

12 Oksana'nın avukatı, boşanmayı yalanladı Oksana'nın avukatı Evgeny Tarlo, boşanmanın gerçekleşmediğini ve Oksana'nın 5. Muhammed'in bir başkası ile evlenmesine razı olmayacağını söylüyor.

13 Oksana ise sosyal medya hesabı üzerinden yaşamı ve bebeğine dair paylaşımlarda bulunuyor.

14 Oksana'nın cesur pozları yüzünden tahtı bıraktı! 27 yaşındaki Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina'nın katıldığı televizyon programlarındaki cesur pozlarının Kralın tahtı bırakmasına yol açtığı düşünülüyordu. Oksana Voevodina'nın, evlilikten haftalar önce Rusya merkezli televizyon kanalı TNT'de yayınlanan komedi programına katıldığı ve programda bikinisi ile poz verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

15 Havuzda cinsel ilişkiye girdi iddiası! 11 kişinin lüks bir villada yaşadıklarını konu alan bir başka programda Ksenia-Nikol adlı yarışmacı, yarışmadaki bir diğer isim Elisey Polischuk ile oldukça yakınlaşmış ve havuzda cinsel ilişkiye girmişti.