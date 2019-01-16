Rus İkizler, Zayıflamalarını İsteyen Modellik Ajansı Yüzünden Az Daha Ölüyorlardı!

1 Moskova'da yaşayan Rus catwalk kızları Masha ve Dasha Ledeneva'ya anoreksiya teşhisi kondu.

2 Ajanslarının, genç kızlara başarılı bir kariyer için kilo vermeleri gerektiği konsunda baskı yapması üzerine Dasha 36,8 kiloya düştü. Dasha, son podyum yürüyüşünde yere yığıldı, ikizler hastaneye götürüldü.

3 Doktor aşırı kilo kaybı nedeniyle kalplerinin tehlikede olduğunu söyledi.

4 Masha ve Dasha 15. yaş gününü ve moda festivalinin büyük bir kısmını hastanede geçirdi.

5 Masha, 50 kiloya yükseldiği zaman ikisine de 6-7 kilo vermeleri söylenmişti. Dasha, kız kardeşinden daha zayıftı ama kendisinin de kilo vermesi gerektiğini düşündü.

6 İkizler eskiden anoreksiyaya yakalanan eski Rus TV yıldızı Marina Kokhno'ya teşekkür etti. Kokhno, geçmişte anoreksiyaya üstün geldi ve Instagram'da bu pozu paylaşıp şöyle yazdı: Dün bir mucize oldu, ikizler hastaneden taburcu edildi. Kızların ne kadar ağır bir durumda olduğunu ve anoreksi teşhisi konduğunu hatırlıyorsunuz. Bugün hepimiz birlikte pizza yedik. Masha ve Dasha şimdi hayatlarının yeni, en mutlu ve sağlıklı bölümüne hazırlanıyor.

7 Dasha, Kokhno'ya "zor zamanlarında" destek verdikleri için övgüde bulundu: "Bu deneyim bize hayatı nasıl seveceğimizi ve gerçek dostlarımızın kim olduğunu gösterdi. "Teşekkürler Maria Kokhno! Sen en iyisin. Harika hissediyoruz."

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