Son Dakika Haberleri: Rus Kim Kardashian, Instagram paylaşımlarıyla servetine servet katıyor!
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Rus Kim Kardashian, Instagram paylaşımlarıyla servetine servet katıyor!

50 dakika önce

'Rus Kim Kardashian' lakaplı 24 yaşındaki Anastasia Kvitko, sponsorluk ve reklam gelirleri sayesinde her geçen gün servetine servet katıyor.

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Rusya'nın Kaliningrad şehrinde doğan 24 yaşındaki Anastasia Kvitko, ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a benzeyen fiziğiyle, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
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Kimi Kvitko'nun fiziğini çekici buluyor, kimiyse ağır eleştirilerle genç fenomenin vücudunun bir estetik harikası olduğunu söylüyor.
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Ancak Kvitko estetik iddialarını kesin bir dille yalanlıyor ve tamamen doğal olduğunu iddia ediyor.
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Rusya'dan ABD'ye modellik yapmak için taşınan genç fenomen, sponsorluk ve reklam gelirleriyle servetine servet katıyor.
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Şimdilerde ABD'de yaşayan ve 'Rus Kim Kardashian' olarak anılan Kvitko'nun takipçileri, sosyal medyada her geçen gün artıyor.
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İşte Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Kvitko'nun olay yaratan paylaşımları...
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Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:37 
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