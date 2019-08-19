Rus Kim Kardashian, Instagram paylaşımlarıyla servetine servet katıyor!

1 Rusya'nın Kaliningrad şehrinde doğan 24 yaşındaki Anastasia Kvitko, ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian'a benzeyen fiziğiyle, sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

2 Kimi Kvitko'nun fiziğini çekici buluyor, kimiyse ağır eleştirilerle genç fenomenin vücudunun bir estetik harikası olduğunu söylüyor.



3 Ancak Kvitko estetik iddialarını kesin bir dille yalanlıyor ve tamamen doğal olduğunu iddia ediyor.

4 Rusya'dan ABD'ye modellik yapmak için taşınan genç fenomen, sponsorluk ve reklam gelirleriyle servetine servet katıyor.

5 Şimdilerde ABD'de yaşayan ve 'Rus Kim Kardashian' olarak anılan Kvitko'nun takipçileri, sosyal medyada her geçen gün artıyor.



6 İşte Instagram'da 10 milyon takipçisi olan Kvitko'nun olay yaratan paylaşımları...

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