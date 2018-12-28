Rusya'dan Kartpostallık Görüntüler
1 saat önce
Rus fotoğrafçı Kristina Makeeva'nın kış aylarında Rusya'da elde ettiği kareler, Rusya'nın özellikle kış döneminde masal diyarı olduğunu kanıtlıyor.
1
Rus fotoğrafçı Kristina Makeeva, Rusya'nın eşsiz mimari yapılara ve doğaya sahip olduğunu savunuyor.
2
Fotoğrafçı Rusya hakkında, "Moskova benim en sevdiğim şehir. Burada tarihiyle sizi şaşırtacak ve güzelliğiyle ilginizi çekecek pek çok bina var. Fotoğrafçılar için tam bir cennet" ifadelerini kullandı.
3
Yetenekli ve yaratıcı fotoğrafçı Makeeva, çalışmalarını Instagram hesabından yayınladı.
4
Dünya yeni yıla girmeye hazırlanırken Makeeva, "Yeni yıldan önce, şehrim bir masal diyarına dönüşüyor" dedi ve Moskova'yı fotoğrafladı.
5
Kristina Makeeva'nın yaratıcılığını da katarak elde ettiği fotoğraflar, Rusya'nın kış aylarında masal diyarlarını aratmayacak derecede ihtişamlı olduğunu gözler önüne seriyor.
6
İşte Rusya'nın kartpostallık görüntüleri...
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:25
Diğer Galeriler
New York'ta Terkedilmiş Bir Eve Giren Fotoğrafçı, Gördüğü Manzara Karşısında Şaşkına Uğradı!
Ünlü Yıldız Yüz Gerdirme Ameliyatından Video Paylaştı! Doktoruyla Sohbet Etti
New York'da Gökyüzünde Beliren Mavi Işık, Görenlere Korku Dolu Anlar Yaşattı!
Düğününde Ölen Babasıyla Yürüdü!
Yılbaşı Gecesi Neden Kırmızı Külot Giyilir?