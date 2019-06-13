Son Dakika Haberleri: Rusya'nın en ateşli oyuncusuydu, banyoda telefonunu şarj ederken öldü!
Son Dakika Fotogaleri

Rusya'nın en ateşli oyuncusuydu, banyoda telefonunu şarj ederken öldü!

10 saat önce

Rusya'nın en ateşli poker oyuncusu olarak tanınan 26 yaşındaki Liliya Novikova, Moskova'daki evinde banyo yaptığı sırada şarjda bulunan telefonundan gelen alektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti.

1
26 yaşındaki Poker yıldızı Liliya Novikova, banyoda şarja taktığı telefonu yüzünden elektrik akımına kapılıp can verdi.
2
Bayan Novikova'nın ailesi, Kutuzovsky Prospekt'teki dairesinde telefonuna cevap vermediğinde endişelendi.
3
Bir komşudan daireyi kontrol etmesini istediler ve cesedi banyo katında buldular.
4
Rus Araştırma Komitesi: "Genç kadının cesedinin ilk kontrolleri sırasında elektrik çarpması travmasına uğradığı kaydedildi."
5
Bazı raporlar, telefonu olduğu sanılan cihazın 'hatalı' olduğunu, ancak diğerleri elektrik çarpması sonucu kafasını çarpıp, öldüğünü söylüyor. Gerçek sonuç otopsi sonucu belli olacak.
6
Bayan Novikova, üst düzey bir Rus üniversitesinden mühendislikte birinci sınıf bir derece ile çok yetenekli bir öğrenciydi.
7
Önde gelen endüstri şirketlerinde çalışma tekliflerini reddetti ve bunun yerine kazançlı bir kariyere sahip profesyonel bir poker yıldızı oldu. Hem çevrimiçi hem de gerçek hayattaki bir oyuncu olarak ünlü, kendi poker web kanallarında yer aldı.
8
9
10
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 02:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Uber'in hava taksi merkezleri işte böyle görünecek Bu sabah açıklandı! Bugünden itibaren bedava oldu Kabızlık sebebiyle gitti, midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı Dünya Sağlık örgütü uyardı! Sakın yemeyin, öldürüyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:07:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya'nın en ateşli oyuncusuydu, banyoda telefonunu şarj ederken öldü!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]