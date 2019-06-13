Rusya'nın en ateşli oyuncusuydu, banyoda telefonunu şarj ederken öldü!

Bazı raporlar, telefonu olduğu sanılan cihazın 'hatalı' olduğunu, ancak diğerleri elektrik çarpması sonucu kafasını çarpıp, öldüğünü söylüyor. Gerçek sonuç otopsi sonucu belli olacak.

Bayan Novikova, üst düzey bir Rus üniversitesinden mühendislikte birinci sınıf bir derece ile çok yetenekli bir öğrenciydi.

7

Önde gelen endüstri şirketlerinde çalışma tekliflerini reddetti ve bunun yerine kazançlı bir kariyere sahip profesyonel bir poker yıldızı oldu. Hem çevrimiçi hem de gerçek hayattaki bir oyuncu olarak ünlü, kendi poker web kanallarında yer aldı.