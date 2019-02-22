Sabahları Yendiğinde Hızla Kilo Verdiriyor!

1

Lor peyniri

Bağışıklık sistemini güçlendiren lor peyniri, kas sakatlıklarının tedavisinde de oldukça etkili bir besin kaynağı. Akdeniz diyetinin en önemli parçası olan lor peyniri, bol baharat ve zeytinyağı ile tatlandırıldığında kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Lor peyniri yumuşak kıvama sahip, keçi ve koyun kaynaklı elde edilen ve taze tüketilebilen bir besin kaynağıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde insan sağlığı üzerinde başta beyin ve göz hastalıkları olmak üzere MS hastalığı (multipl skleroz), alzheimer ve parkinson hastalıklarına doğal bir çözüm kaynağı olmaktadır. Lor peyniri ayrıca vitamin ve mineral açısından da oldukça zengindir. Günlük yaşam koşullarında ihtiyacımız olan A vitamini, B2 vitamini, B12 vitamini, omega 3, omega 6, yağ asitleri, protein, kalsiyum, fosfor, selenyum ve çinko açısından iyi kaynaklıdır.