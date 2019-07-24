Son Dakika Haberleri: Saddam döneminde katledilmişlerdi! Toplu mezar 16 yıl sonra ortaya çıktı
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Saddam döneminde katledilmişlerdi! Toplu mezar 16 yıl sonra ortaya çıktı

1 saat önce

Irak'ın güneyindeki Samawah çölünde Saddam dönemine ait toplu mezar 16 yıl sonra bulundu. Bölgede, yenidoğanlardan 10 yaşına kadar kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere 70'ten fazla ceset bulundu

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Irak Toplu Mezarlar Komitesi, eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in, Samawah çölünde uyguladığı katliama ait bir toplu mezar bulundu.
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Bugün açılan toplu mezarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 vatandaşın olduğu ifade edildi.
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Irak Parlamentosundan bir heyet ve mağdurların aileleri, Mutna eyaletindeki Samawa çölünde Şeyhiya bölgesinde bulunan toplu mezarda incelemelerde bulundu, ölüleri teşhis etti.
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Yetkililer, nisan ayında yaptığı açıklamada, Samawa'da 80'li yılların başlangıcına kadar uzanan büyük bir toplu mezarın olduğu yönünde bilgi edindiklerini belirtmişti.
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Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:22 
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YORUMLAR (2)
  • Ahsen: iran Irak savasinda saddamin esir aldigi iranli askerleri 50 derecedeki sicaklikta cölde cam seralarin icine doldurup yuzlerce insani ödurdugunu saddamin albayindan bizzat duyduk.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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