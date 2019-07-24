Saddam döneminde katledilmişlerdi! Toplu mezar 16 yıl sonra ortaya çıktı

1 Irak Toplu Mezarlar Komitesi, eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in, Samawah çölünde uyguladığı katliama ait bir toplu mezar bulundu.

2 Bugün açılan toplu mezarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 70 vatandaşın olduğu ifade edildi.

3 Irak Parlamentosundan bir heyet ve mağdurların aileleri, Mutna eyaletindeki Samawa çölünde Şeyhiya bölgesinde bulunan toplu mezarda incelemelerde bulundu, ölüleri teşhis etti.

4 Yetkililer, nisan ayında yaptığı açıklamada, Samawa'da 80'li yılların başlangıcına kadar uzanan büyük bir toplu mezarın olduğu yönünde bilgi edindiklerini belirtmişti.