Sadece Özel Günlerde İlişkiye Giren Çiftler Dikkat! Evliliğiniz Tehlikede

1 Dostlarınız olsun! Çiftlerin diğer bireylerle sıkı arkadaşlık ve dostluk lişkileri kurmalarının çok önemli olduğu vurgulandı. Psikolog Ryan Howes, çiftlerin birlikte zaman geçirmelerinin önemli olduğuna dikkati çekerek ancak bağımsız olarak arkadaşlıklar kurarak bu arkadaşlıklar sayesinde ilişkilerini geliştirecek, başka tecrübeler edinme ve yeni bakış açıları kazanma fırsatını bulabileceklerini söyledi. Psikolog Howes, çiftlerin ilişkileri dışında arkadaşlık ilişkileri kurabilecekleri konusunda kendilerine güvenmelerinin önemini vurguladı.

2 Arkadaşlara dikkat! İlişki dışında başka sosyal arkadaşlıklar kurmanın önemli olduğu ancak negatif ve yanlış arkadaşlıkların ilişkiye büyük zarar verebileceğine dikkati çeken psikolog Laura Heck ise, "Arkadaşlarınızın hareketleri ve yaptıkları sizin ilişkinizi de etkiler. Kendi ilişkilerinde yaşadığı gerginlikleri size de bulaştırabilir. Kötü ilişkiler ve davranışlar bulaşıcıdır. Etrafınızı sağlıklı evliliği olan kişilerle donatırsanız bu sizin ilişkinize de yansır" dedi.

3 Cinsel yaşam önemli! İlişkide cinsel hayatın önemine dikkat çeken evlilik terapisti Debra Campell da, çiftlerin sadece "özel günlerde" (doğum günleri, tatiller ve yıldönümleri) cinsel ilişkiye girmelerinin, tehlike çanlarının çalmaya başlaması olduğunu söyleyerek bunun heyecansız evliliğe girişin bir ifadesi olduğunu belirtti. Campell, "Hergün cinsel ilişkiye girmek zorunda değilsiniz ancak birbirinizi istediğinizi ve önemsediğinizi gösteren küçük dokunuşlar çok önemli. Cinsel ilişki tamamen ateşli birliktelik veya orgazm değildir. En önemlisi, çiftlerin hala istendiklerini hissettirebilmeleridir ve birbirleri için özel oldukları ve hiçkimseyle karşılaştırılmadıklarını bilme ihtiyacı içindedir" dedi.

4 'En son ne zaman sevildiğini hissettin?' sorusunu sorun: Düşünceli ve samimi iletişimin önemine dikkati çeken terapist Liz Higgins, çiftlerin sadece "günün nasıldı canım?" ya da "bu haftasonu ne yapacağız" gibi kısa sorularla monotonlaşmış bir iletişim içinde değil derin ve samimi bir iletişimde olmalarının önemine dikkati çekti. Terapist Higgins, "Bugün bir çift olarak neyi iyi yaptık? Bugün ilişkimize katkısı olacak ne yaptık? Senin için ne yapabilirim? Bugün ne zaman benimle daha huzur içinde ve benim tarafından sevildiğini hissettin? gibi soruların sorulmasının önemine dikkat çekti. Başlangıçta bu gibi soruların anlamsızmış gibi görünebileceğini belirten Higgins, zamanla bu tür iletişimin büyük faydasını göreceklerini ifade etti. Higgins "Çiftleri haftada bir defa bir araya gelerek sadece ilişkileri üzerine konuşmaları konusunda cesaretlendiriyorum. Bu şekilde ileride oluşabilecek kırgınlık ve iletişim kopukluğu daha oluşmadan ortadan kalkacak" dedi.

5 Ev işleri deyip geçmeyin! Ev işlerini bölüşmenin, ilişkiye pozitif etkisi olduğuna dikkati çeken terapistler, 2015 yılında yapılan bir araştırma sonucunun ev işleri ve sorumlulukları paylaşmayan çiftlerin ilişkilerinden yeterince zevk almadığı ve cinsel hayatlarının da iyi olmadığını gösterdiğini ifade etti. Uzmanlar bunun evliliğin ilk yıllarında önemli değilmiş gibi görünse de ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açabileceğine dikkat çektiler. Kimin çok temiz kimin dağınık olduğunun bir önemi olmadığını da ifade eden uzmanlar asıl önemli olanın temiz olanın ne kadar esnek olduğu dağınık olan tarafın da zaman zaman sorumluluğu paylaşmak konusunda istekli ve samimi olmasının önemli olduğunu vurguladı.