Sadık bir hayat arkadaşına sahip olduğunuzun 10 kanıtı

1 Fikrinizi ve isteklerinizi dikkate alır Büyük jestler gurur verici olabilir, ama en önemlisi küçük şeyler. Hayatınızdaki kişi her zaman fikrinizi önemsiyor ve ilişkide sizi daha mutlu ve rahat kılmak için değişmeye istekliyse, bu onlar için çok şey ifade ettiğinizin bir işaretidir.

2 Deli gibi kıskanmazlar Kıskançlık hissi genellikle sadece kendinizle değil, ilişkiyle de güvensiz olmaktan kaynaklanır. Seven insan tabii ki kıskanır ama kıskançlıktan sizi darlayıp bunaltmaz. Eşiniz ya da sevgiliniz kıskanmıyorsa, bu sevmiyor anlamına gelmez. Aksine sizi ne kadar sevdiğini gösterir. Kıskançlık çoğunlukla hastalıklı bir durum olduğundan bir süre sonra sevgi falan kalmaz ortada. Sağlıklı bir ilişki güven üzerine kurulmalıdır ve eşiniz kıskanç davranmıyorsa, bu ilişkinizin gidişatından emin olduklarının bir işaretidir.

3 Sizi hayatlarının tüm alanlarına dahil eder İlişkinin dışında bir hayatınızın olması doğal tabii ki ama gerçekten kararlı bir kişi deneyimlerinin çoğunu sizinle paylaşmak isteyecektir. Bu, ikinizin de ara sıra ayrı ayrı takılamayacağınız anlamına gelmez, ancak sevgiliniz ya da eşiniz, sizi bir öncelik olarak görürse, bu sizi hayatlarına sokmaya ne kadar da istekli olduğunu kanıtlar.

4 Size her konuda dürüsttür Olgun bir ilişkide, kişiler sadece güzel haberleri değil, iyi kötü yaşanılan her şeyi paylaşabilmeli. Eşinizin beyaz yalan söylemekten bile kaçındığını fark ederseniz, size ne kadar sadık olduğunu ve size ne kadar bağlı olduğunu da anlayabilirsiniz.

5 İlişkiye olan bağlılığını gösterir Bütün ilişkilerin iniş ve çıkışları vardır, ancak hayatınızdaki kişi, ilk sorun belirtisinde ortadan kaybolmamalı. Eşiniz her zaman konuşmaya hazırsa ve işler zorlaştığında sizi görmezden gelmiyorsa, bu ilişkiye bağlı olduğunu ve gözünün sadece sizin üzerinizde olduğunun bir işaretidir. İlişkiyi yürütmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından emin olun.

6 Duyguları tutarlıdır Hayat arkadaşınızın size olan hisleri kuvvetliyse, ruh halindeki değişimler bile size olan davranışını değiştirmez. Ne istediklerini biliyordur. Bir öyle bir böyle ruh haliyle seni darlamaz.

7 İlişkiye yürütmek için çaba harcarlar İİlişkinin başlangıcında ya da bir süredir birlikte olsanız dahi, İlişkideki hiçbir çıtırtıda ortadan kaybolmaz. Daha fazla iletişim kurmaya isteklidir. Sizi eşiniz olarak hayal ediyordur.

8 Size duyguları gerçekse ilişkide yaşadığı sorunu sadece size anlatır! Birçok insan, hayatındaki kişi değil de başka bir kişiye derdini anlatıyorsa, bu ilişkide kendini güvende hissetmediğine işarettir. Eşiniz endişelerini ve güvensizliklerini sizinle paylaşıyorsa, bu sizinle kalmak istediği, yaşamlarına tamamen girmenizi istediği içindir.

9 Fiziksel olarak sevgisini göstermekten korkmaz Bazı insanlar diğerlerinden daha temkinli olsa da, eşinizin sevgisini göstermek için her fırsatı kullandığını fark ederseniz, muhtemelen doğru yoldasınız demektir. Fiziksel şefkat göstermek, yakınlık kazanmanıza ve ortaklar arasında güçlü bir duygusal bağlantı oluşturmanıza yardımcı olur.