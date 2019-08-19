Sağlık bakanlığı listeyi yayınladı: Bu kozmetik ürünlerini sakın almayın!

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Babynaz Pişik Önleyici Krem/ Naz Pharma İlaç Üretim Medikal Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Agiva Hair Pigment Wax 07 Color Violet/ Kozmotek Pazarlama Kozmetik İth. İhr. San Ve Tic. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.

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Kozmetra Makyaj Temizleme Suyu Yüz Ve Göz 250 Ml/ Kozmetra Güzellik Sağlık Spor Eğitim Enerji İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır. Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.