Sağlık bakanlığı listeyi yayınladı: Bu kozmetik ürünlerini sakın almayın!

1
Babynaz Pişik Önleyici Krem/ Naz Pharma İlaç Üretim Medikal Kimya Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.
2
Agiva Hair Pigment Wax 07 Color Violet/ Kozmotek Pazarlama Kozmetik İth. İhr. San Ve Tic. Ltd. Şti.
Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.
3
Juliette Armand Mesopeel Salicylic Azelaic/ Tüten Estetik Kozmetik Medikal San. Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.
Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.
4
Büyülü Bahçe gül kolonyası/ Gül Kozmetik, Emin Sarpdere
Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır.
5
Kozmetra Makyaj Temizleme Suyu Yüz Ve Göz 250 Ml/ Kozmetra Güzellik Sağlık Spor Eğitim Enerji İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır. Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.
6
Adalife Narlı El Vücut Ve Yüz Bakım Kremi/ Tem Çorap İç Giyim Kozmetik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Güvensizlik nedeni: Ürün içeriğinde kozmetik mevzuatına aykırılık tespit edilmiştir. İdari para cezası ve idari yaptırım uygulanmıştır. Piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma.
7
Neopink Aloe Vera Gel 150Ml/ Soft Kozmetik Medikal Sağlık Ürünleri Pazarlama İth. Ve İhr.
Güvensizlik nedeni: Mikrobiyal Üreme
8
First Time Nudes Palette Eyeshadows Far 01/ Er-Man Kozmetik Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Güvensizlik nedeni: Mikrobiyal Üreme
9
Magicare Professional Cherry Face & Body Scrub 200 Ml/ Canko Kozmetik İmalat İthalat İhracat Pazarlama A.Ş.
Güvensizlik nedeni: Kozmetik mevzuatına aykırılık
10
First Time Color Concept Blusher 03/ Er-Man Kozmetik Plastik San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Güvensizlik nedeni: Mikrobiyal Üreme