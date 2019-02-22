Sahanda Yumurtanın İçine 1 Küp Buz Atınca Bakın Ne Oluyor!
1 saat önce
Gündelik hayatınızda sizi rahatsız eden durumlar için bu bilgileri öğrenmemiz şart! İşte her kadının bilmesi gereken pratik bilgiler...
1
Mısırları koçandan ayırmak için kek kalıbı kullanmaya ne dersiniz? Parmaklarınızı güvende tutmak için mısır koçanını kek kalıbına yerleştirin.
2
Somon balığının eşit bir şekilde pişmesi için kenarlarını almanız yeterli olacaktır.
3
Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde ve her bir kısmı eşit şekilde pişirecek.
4
Süslü mutfak aletleriniz yoksa yumurtayı beyazından arındırmak için elinizi kullanabilirsiniz.
5
Domates salçasını bir kavanozun içinde kuruyup, küflenmemesi için buzlukta dondurun ve pişirirken ihtiyacınız kadar çıkarıp yemeğinize ekleyin.
6
Temizliği daha hızlı ve kolay hale getirmek için tepsilerinizi folyo ile sarabilirsiniz.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:55
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