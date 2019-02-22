Sahanda Yumurtanın İçine 1 Küp Buz Atınca Bakın Ne Oluyor!

1 Mısırları koçandan ayırmak için kek kalıbı kullanmaya ne dersiniz? Parmaklarınızı güvende tutmak için mısır koçanını kek kalıbına yerleştirin.

2 Somon balığının eşit bir şekilde pişmesi için kenarlarını almanız yeterli olacaktır.

3 Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde ve her bir kısmı eşit şekilde pişirecek.

4 Süslü mutfak aletleriniz yoksa yumurtayı beyazından arındırmak için elinizi kullanabilirsiniz.

5 Domates salçasını bir kavanozun içinde kuruyup, küflenmemesi için buzlukta dondurun ve pişirirken ihtiyacınız kadar çıkarıp yemeğinize ekleyin.

6 Temizliği daha hızlı ve kolay hale getirmek için tepsilerinizi folyo ile sarabilirsiniz.