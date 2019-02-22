Son Dakika Haberleri: Sahanda Yumurtanın İçine 1 Küp Buz Atınca Bakın Ne Oluyor!

Sahanda Yumurtanın İçine 1 Küp Buz Atınca Bakın Ne Oluyor!

1 saat önce

Gündelik hayatınızda sizi rahatsız eden durumlar için bu bilgileri öğrenmemiz şart! İşte her kadının bilmesi gereken pratik bilgiler...

1
Mısırları koçandan ayırmak için kek kalıbı kullanmaya ne dersiniz? Parmaklarınızı güvende tutmak için mısır koçanını kek kalıbına yerleştirin.
Mısırları koçandan ayırmak için kek kalıbı kullanmaya ne dersiniz? Parmaklarınızı güvende tutmak için mısır koçanını kek kalıbına yerleştirin.
2
Somon balığının eşit bir şekilde pişmesi için kenarlarını almanız yeterli olacaktır.
Somon balığının eşit bir şekilde pişmesi için kenarlarını almanız yeterli olacaktır.
3
Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde ve her bir kısmı eşit şekilde pişirecek.
Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde ve her bir kısmı eşit şekilde pişirecek.
4
Süslü mutfak aletleriniz yoksa yumurtayı beyazından arındırmak için elinizi kullanabilirsiniz.
Süslü mutfak aletleriniz yoksa yumurtayı beyazından arındırmak için elinizi kullanabilirsiniz.
5
Domates salçasını bir kavanozun içinde kuruyup, küflenmemesi için buzlukta dondurun ve pişirirken ihtiyacınız kadar çıkarıp yemeğinize ekleyin.
Domates salçasını bir kavanozun içinde kuruyup, küflenmemesi için buzlukta dondurun ve pişirirken ihtiyacınız kadar çıkarıp yemeğinize ekleyin.
6
Temizliği daha hızlı ve kolay hale getirmek için tepsilerinizi folyo ile sarabilirsiniz.
Temizliği daha hızlı ve kolay hale getirmek için tepsilerinizi folyo ile sarabilirsiniz.
7

»      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:55 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)


Diğer Galeriler

Rusya Meclisinden Dünyayı Ayağa Kaldıran Kareler Bella Hadid, Kırmızı Elbisesiyle Roma'yı Salladı! Birçok Kişinin Hayali! Kişi Başı 584 Dolara Mal Oluyor 408 Kiloluk Gencin Korktuğu Başına Geldi! 30 Yaşını Göremeden Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:15:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahanda Yumurtanın İçine 1 Küp Buz Atınca Bakın Ne Oluyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]