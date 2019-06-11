Sahaya mayoyla atlayan Wolanski'den itiraf: Liverpoollu futbolcular flörtleşmek istedi

1 Wolanski, sahaya cinsel içerikli bir sitenin mayosuyla atlaması ve popülerliği ile ilgili olarak The Sun'dan Georgina Bisval'e konuştu. 22 yaşındaki Wolanski, 30 yaşına gelene kadar emekli olmayı planladığını ve sahaya atlamasının buna oldukça yardımcı olduğunu belirtti. Wolanski ayrıca şaşırtan bir itirafta da bulundu.

2 Sahaya dalan Kinsey Wolanski, apar topar dışarı çıkarılmıştı. Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyordu.

3 Genç model "İsimlerini vermek istemiyorum ama birkaç Liverpoollu futbolcu sahaya atlamamın ardından bana flört dolu mesajlar attı.

4 Hatta bir tanesi kalp emojisi attı diğeri ise 'Maçta seni gördüm' diye mesaj attı" dedi.

5 Bu rakamın ardında yatan şok gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin erkek arkadaşı Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı. Wolanski konu ile ilgili şu sözleri sarf etti:

6 "30 yaşında emekli olmayı düşünüyorum ve Şampiyonlar Ligi olayı buna yardım edecek. "Hapisten çıkmadan önce 300 bin takipçim 2 milyona fırladı. Böyle bir şeyi parayla satın alamazsınız..."

7 "Bir anda dünya çapında üne kavuştum ve iş teklifleri gelmeye başladı. Kimseyi itham etmek istemiyorum ama bu biraz komik bir durum. Taraftarlar bunu çok sevdi, oyuncular da aynı şekilde. Karakolda benimle fotoğraf çektirmek isteyenler oldu. İnanılmaz bir sonuç aldım ve daha mutlu olamam. Hayatımın en büyük işi oldu. Bazıları Vitaly'nin nasıl para kazandığını merak edebilir. O işinde harikalar yaratan biri. Şakalarıyla bu işe eğlence katıyor. Dünyanın en tatlı adamlarından biri; umarım bir gün onunla evleniriz."

8 Ünlü bir Youtuber olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Zdorovetskiy, olayın ardından Instagram hesabında, "Benim hatun Şampiyonlar Ligi finaline girdi, seninle gurur duyuyorum, sen benim her şeyimsin" yazdı.