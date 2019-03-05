Sahilde Yürürken Tesadüfen Buldu! Değeri Yarım Milyon Dolar

1 Taylandlı Beryl Bar'ın sahibi 44 yaşındaki Boonyos Tala-upara, sahilde bulduğu bu cismin değerli bir balina kusmuğu olabileceğini söyledi. Tala-upara, 10 kilogramlık değerli ambergris bulduğuna inanıyor ve uzmanlardan bunun tanımlaması için yardım etmesini istiyor.

2 Parfüm endüstrisinde kullanılıyor "Ambergris" ismi ile de bilinen kusmuk, çok değerli bir ürün. "Yüzen altın" olarak da adlandırılan ambergris, parfüm endüstrisinde kullanılıyor. Kokusu berbat, ama gerekli kimyasallarla karıştırıldığında ortaya muhteşem kokular çıkabiliyor. Ayrıca bu kusmuk, kokuların kalıcı olmasını da sağlıyor.

3 Tala-upara bu cisimle ilk karşılaştığında değerini bilmediği için arka bahçesine attığını, ziyaretine gelen bir arkadaşının, parfüm yapımında çok rağbet gören Ambergris olabileceğini söylemesiyle bunu duyurmaya karar verdi.

4 Barmen Tala-upara, yaklaşık 10 kilo ağırlığındaki bu cismi en az 500 bin dolara satabilmeyi umuyor.

5 Reuters'a konuşan Kasetsart Üniversitesi'nden akademisyen Thon Thamrongnawasawat da, bu cismin %90 balina kusmuğu olduğunu söylüyor.