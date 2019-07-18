Son Dakika Haberleri: Şaka olsun diye aile fotoğrafına dalıp göğüslerini açmıştı! Her yerde aranıyor
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Şaka olsun diye aile fotoğrafına dalıp göğüslerini açmıştı! Her yerde aranıyor

1 saat önce

Amerikalı bir ailenin ailecek verdiği tatil pozuna gizlice giren ve göğüslerini açan kadın teşhirci hem sosyal medyada rezil oldu hem de yakalanıp cezalandırılması için arama emri verildi.

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Aile pozuna girip göğsünü açtı
Aile pozuna girip göğsünü açtı
Siz hayatınızın en özel pozlarından birini vermek için hazırlanmışsınızdır ve birisi sizi umursamadan fotoğrafı sabote eder. İşte ABD'de yaşanan ve dünyayı sallayan bir photobomb vakası. Amerika Teksas'ta yaşayan Monica Davila, ailesi ile beraber Garner State Park'ta çektiği fotoğrafları kontrol ederken, bir kadının aile pozu verdikleri sırada arkalarına geçip göğsünü açarak objektife bakarken görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
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Davila, bir polis raporu hazırladı aynı zamanda teşhirciyi utandırmak amacıyla fotoğrafı Facebook'ta paylaştı.
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Monica, kadının yaptığının büyük bir ayıp olduğunu her şeyden önce çocukları bile umursamadan yaptığı bu hareketin çok büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Kadının yakalanıp gereken cezayı alması için fotoğrafı basın ile paylaştı.
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Davila, polisin araştırmaya devam ettiğini, kadının yakalanıp yakalanmadığına dair ona haber vereceğini söyledi.


Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:07 
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