Şaka olsun diye aile fotoğrafına dalıp göğüslerini açmıştı! Her yerde aranıyor

Siz hayatınızın en özel pozlarından birini vermek için hazırlanmışsınızdır ve birisi sizi umursamadan fotoğrafı sabote eder. İşte ABD'de yaşanan ve dünyayı sallayan bir photobomb vakası. Amerika Teksas'ta yaşayan Monica Davila, ailesi ile beraber Garner State Park'ta çektiği fotoğrafları kontrol ederken, bir kadının aile pozu verdikleri sırada arkalarına geçip göğsünü açarak objektife bakarken görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

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Monica, kadının yaptığının büyük bir ayıp olduğunu her şeyden önce çocukları bile umursamadan yaptığı bu hareketin çok büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi. Kadının yakalanıp gereken cezayı alması için fotoğrafı basın ile paylaştı.