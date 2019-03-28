Şaka Olsun Diye Arkadaşını 20 Metre Yüksekten Nehre Atmıştı, Cezası Belli Oldu

Aniden suya düşen Holgerson'ın 5 kaburga kemiği kırıldı ve akciğerinde yırtık meydana geldi. Taylor'ın ise pişmanlık duymasına dair kanıt olmaması, hatta hiçbir şey olmamış gibi arkadaşlarıyla partiye katılması şaşırttı.

4

Holgerson, bu talihsiz olaydan sonra açıklamalar yapmış: "Ölmüş olabilirdim. Arkadaşımın içinde belki de bana karşı duyduğu olumsuz duygular vardı. Kıskanıyordu. Bu yüzden beni itmiş olabilir" demişti.