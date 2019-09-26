Son Dakika Haberleri: Sakın ihmal etmeyin! İşte deprem çantasında olması gereken hayati malzemeler
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Sakın ihmal etmeyin! İşte deprem çantasında olması gereken hayati malzemeler

2 gün önce

İstanbul'da, saat 14.00 sıralarında meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem, büyük panik yarattı. Deprem gerçeği kendisini bir kez daha hatırlatırken, deprem çantasında bulunması gereken 18 malzemeyi sizler için derledik.

1
Su
2
Enerji veren yiyecekler
3
Yedek piller ile fener
4
İlkyardım çantası, kişisel reçeteli ilaçlar (kalp, damar, tansiyon, şeker için hormonal ilaçlar), Çocuklarınızın kullandığı ilaçlar
5
Birer kat giysi, bir miktar para, çadır

6
Kolay taşınabilir bir battaniye, çakı, düdük, kalem, kağıt
7
Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya

8
Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler
9
Tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için naylon poşetler



Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:00 
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YORUMLAR (1)
  • Levent: 4 sene önce Isparta da okurken deprem oldu 6 km uzaklıkta 5.6 şiddetinde benim sağ bacağım gitmişti hiç hissetmemiştim korkudan! Şimdiye kadar onca şey yaşamış biri olarak hiçbir eyden korkmazdım ama deprem... birde şu malzemeleri almaya kalkamam vallaha Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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