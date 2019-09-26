Sakın ihmal etmeyin! İşte deprem çantasında olması gereken hayati malzemeler
2 gün önce
İstanbul'da, saat 14.00 sıralarında meydana gelen 6,0 şiddetindeki deprem, büyük panik yarattı. Deprem gerçeği kendisini bir kez daha hatırlatırken, deprem çantasında bulunması gereken 18 malzemeyi sizler için derledik.
1
Su
2
Enerji veren yiyecekler
3
Yedek piller ile fener
4
İlkyardım çantası, kişisel reçeteli ilaçlar (kalp, damar, tansiyon, şeker için hormonal ilaçlar), Çocuklarınızın kullandığı ilaçlar
5
Birer kat giysi, bir miktar para, çadır
6
Kolay taşınabilir bir battaniye, çakı, düdük, kalem, kağıt
7
Önemli telefon numaralarının ve iletişime geçilecek kişilerin bilgilerinin bulunduğu su geçirmeyen bir dosya
8
Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve ev hayvanları için özel malzemeler
9
Tuvalet kağıdı, tuvalet atıkları için naylon poşetler
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28.09.2019 15:36:59. #1.13#
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