Sakın ihmal etmeyin! İşte deprem çantasında olması gereken hayati malzemeler

Levent:

4 sene önce Isparta da okurken deprem oldu 6 km uzaklıkta 5.6 şiddetinde benim sağ bacağım gitmişti hiç hissetmemiştim korkudan! Şimdiye kadar onca şey yaşamış biri olarak hiçbir eyden korkmazdım ama deprem... birde şu malzemeleri almaya kalkamam vallaha