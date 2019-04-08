Son Dakika Haberleri: Saman Nezlesi Geçsin Diye Çiğ Çiğ Böcek Yiyorlar!

Saman Nezlesi Geçsin Diye Çiğ Çiğ Böcek Yiyorlar!

48 dakika önce

Evet kulağa ne kadar mide bulandırıcı gelse de Hollanda halkı, saman nezlesine karşı çiğ çiğ tespih böceği yiyor.

1
Bahar mevsimiyle birlikte saman nezlesi olan milyonlarca insan için de zor bir süreç başladı. Polenler çeşitli sağlık sorunları yaşayan birçok kişi, bu sıkıntılardan kurtulmak için birçok tedavi yöntemine başvuruyor. Hollandalıların ise, son 7 yıldır en fazla başvurduğu çare, çiğ çiğ tespih böceği yemek. Ancak, uzmanlara göre bu, 'saçma' bir inanış.
2
Alerjik rahatsızlıkların artmaya başlaması ile birlikte, sosyal medyada 'her gün bir tane tespih böceği yemenin, saman nezlesine karşı en iyi tedavi yöntemi' olduğuna ilişkin paylaşımlarda da ciddi bir artış yaşanıyor. Tespih böceğinin, saman nezlesine karşı iyi geldiği iddiası ilk kez 2012 yılında tartışılmaya başlandı.
3
Kadın dergisi Linda'nın internet sayfasında 2015 yılında yayınlanan bir okuyucu mektubunda, bu iddia güçlü bir şekilde savunuldu. Daha sonra derginin yayın yönetmeni Jossine Moderman, çiğ böcek çiğnerken çekilen bir videoyu okurlarla paylaştı. Saman nezlesi sorunu yalayan Hollandalı gazeteci, tespih böceği yedikten sonra kendisin daha iyi hissettiğini söyledi. Bunun üzerine, birçok medya organında, tespih böceği ile ilgili çok sayıda haber yer aldı. Kulak, burun, boğaz hasalıkları (KBB) uzmanı Rany van Wiessenbruch, Drenthe Televizyonu'nda yaptığı açıklamad, polenlerde bulunan alerjik proteinlere tespih böceğinin de sahip olduğunu söyledi.
4
Van Wissenbruch, "Uzun süre tespih böceği çiğnerseniz ve tadını alırsanız, immünoterapi ile aynı etkiye sahip olabilir" görüşünü dile getirdi. Ancak Volkskrant gazetesi, KBB uzmanı van Wissenbruch'un açıklaması üzerine bir araştırma yaptı. Bilim insanları, bu ifadeyi kanıtlayacak bilimsel veriler olmadığını vurguladı.
5
Tespih böceği yemenin, saman nezlesine karşı bağışıklık sistemini güçlendireceği iddiasını, 'saçma' olarak değerlendirdiler. Ancak, bahar mevsimi ile birlikte, sosyal medyada, saman nezlesine karşı tespih böceği çiğnenmesi önerileri yeniden patlama gösteriyor.
6
Bazı internet siteleri, KBB uzmanı Rany van Wiessenbruch'un görüşlerini yeniden okuyucu ile paylaşırken, birçok kişisel blogda da, tespih böceği yiyen insanların deneyimleri paylaşılıyor. Her yıl tekrarlanan bu iddialarla ilgili olarak haber portalı Nu.nl'nin sorularını yanıtlayan Wageningen Üniversitesi biyologlarından, saman nezlesi uzmanı Arnold van Vliet'e göre, bu kesinlikle mümkün değil.
7
Hollandalı uzman, "Alerjik protein içeren şeyleri vücuda alarak, alerjiye karşı bağışıklık sitemi geliştirilebilir. Ama bu ancak doğru alerjinlerle mümkün. Tesbih böceğinde bu yok ki" diyor. Arnold van Vliet, saman nezlesi hastalarının şiddetli belirtiler söz konusu olduğunda, çaresizce birçok şey denediğini belirterek, "Bu durumda belki psikolojik bir rahatlama olabilir. Ama gerçekten herşey saçma bir hikaye etrafında dönüyor" diye konuşuyor.
8
Saman nezlesi, polenlerin burun mukozasına yapışarak iltihaba yol açmasıyla meydana gelen bir rahatsızlık. Yaygın bir rahatsızlık olan saman nezlesi, doğal ortam alerjinlerinin yanısıra, endüstriyel alerjinlerin de artmasıyla birlikte giderek daha fazla insanı etkiliyor. Rahatsızlık, burun akıntısı, burun tıkanması, öksürük, hapşırma, gözlerde sulanma ve kaşıntı, koku ve tad alma duyularının azalması, nefes darlığı, sinüslerde baskı ve baş ağrısı, yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve uyku bozukluğu gibi çok sayıda belirti ile ortaya çıkıyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:55 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Hareketleri Kısıtlı Hale Gelmişti, 46 Kilo Verdi, Akrabaları Bile Tanıyamadı! Daha 4 Yaşında Ama Paraya Para Demiyor! İngiltere'nin YouTube Yıldızı Seçildi Ünlü YouTuber'ın, Doğum Videosu İzlenme Rekoru Kırdı 45 Yaşındaki Babasının Fotoğraflarını Paylaştı, Sosyal Medya Yıkıldı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 12:43:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saman Nezlesi Geçsin Diye Çiğ Çiğ Böcek Yiyorlar!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]