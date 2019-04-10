Son Dakika Haberleri: Sanat Uğruna Babasını Mezardan Çıkarıp, İskeletiyle Çırılçıplak Fotoğraf Çekimi Yaptı

Sanat Uğruna Babasını Mezardan Çıkarıp, İskeletiyle Çırılçıplak Fotoğraf Çekimi Yaptı

39 dakika önce

33 yaşındaki Çinli adam, sanat uğruna babasının mezarını kazıp, babasının kalıntılarıyla çıplak pozlar verdiği için tartışmalara yol açtı.

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Pekinli sanatçı Siyuan Zhuji, babasını üç yaşındayken karaciğer kanserinden kaybetti.
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Siyuan'ın hayali babasının kalıntılarıyla çıplak fotoğraf çekilmekti
Siyuanın hayali babasının kalıntılarıyla çıplak fotoğraf çekilmekti
Seneler sonra en büyük hayali olan babasının kalıntılarıyla çıplak fotoğraf çekimi yapmaya karar verdi. Siyuan'ın annesi Lin Shan, fotoğraf çekimi için mezarlığın bekçisinden izin aldı.
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Mezarlık görevlilerini ikna ettiler
Mezarlık görevlilerini ikna ettiler
Çin'de, aile üyelerinin kalıntılarının ve mezarlarının tedavisini çevreleyen birçok batıl inanç ve kural var. Birinin kalıntılarını kazmak veya ölüleri rahatsız etmek, çok saygısız olduğu düşünülmekte ve kötü karması getirdiğine inanılmakta. Ama mezarlık görevlisi ailenin bu isteğine karşı koyamadı. Siyuan'ın babasının kemikleriyle fotoğraf çekimi için yardım etti.
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İnternette yayınladı!
İnternette yayınladı!
Siyuan, çektiği bu kareleri sanat web sitesi Artand ve Çin mikroblog sitesi Weibo'da, yayınladı.
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Sosyal medya kullanıcılarını öfkelendirdi!
Sosyal medya kullanıcılarını öfkelendirdi!
Fotoğraflar, çoğu site ziyaretçileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından 'saygısızca' olarak nitelendirildi ve kınandı.
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Bu fotoğrafların yer aldığı sayfa yaklaşık 28 milyon kez tıklandı.
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Eleştiri yağmuruna tutuldu!
Eleştiri yağmuruna tutuldu!
Weibo'daki hesabı, fotoğraflar viral hale geldikten ve sitedeki net kullanıcıları tarafında eleştiriler şöyleydi: "Resmen şöhret uğruna babanın mezarını kazıyorsun!"
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Şöhret amacıyla bunu yapmıyorsanız, görüntüleri neden çevrimiçi yayınlıyorsunuz?
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Babanı sözde sanat için, dindarlığın tüm kurallarına ve geleneklerine aykırı bir araç gibi kullanıyorsun.
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Eleştiriler Siyuan'ın, umrunda değil!
Eleştiriler Siyuanın, umrunda değil!
Siyuan ise bu eleştirilere kulaklarını tıkayıp hissettiklerini şöyle aktardı: Harika bir duyguydu. Babamı dolaptan çıkarmış gibi hissettim. Onunla yan yana uzanmak beni inanılmaz mutlu etti. Fotoğraflarda çıplak olmam benim için gerekliydi, çünkü dünyaya çıplak geldik ve çıplak gidiyoruz. Dünyaya gerçek sanat göstermekten korkmamalıyız..
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Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:33 
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YORUMLAR (1)
  • adalet: sıradışı ve enteresan. insanın geldiği ve gideceği yere nasıl gittiği konusunda değişik bir seçenek. İslam açısından bilinen bir şey ama, dinleri insan tarafından oluşturulmuş olanlarda böyle duyguların, düşüncelerin ve davranışların olması gayet normal.. bu yazdıklarımı zamanla anlarsınız. Şu anda yapılanın adı sanat adına olmaması lazımdı. Bu da dinimizle diğer köhne dinler arasındaki farkı ortaya koyan en büyük gerçek.... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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