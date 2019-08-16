Sanatta sınırın olmadığına inandı ve yiyecekleri baştan yarattı!

1 Estetik ile alakalı en yaygın soru; 'sanat olarak ne sayılır?' Adam Hillman'a göre bu sorunun cevabı dar olduğu kadar geniş. Adam, geleneksel kullanımları altüst etmek ve sanatsal inovasyonu yeniden tanımlamak için günlük nesneleri dinamik kalıplar halinde düzenledi.

2 Sanatçı yaptığı işi; "Geleneksel resim ve heykel yerine, yaşadığı zamanı yansıtan malzemeler kullanarak yeni bir bakış açısı ortaya koymak.'' olarak tanımlıyor.

3 Günlük hayatta en sık kullandığımız ürünler hiç şüphesiz gıdadır. Adam Hillman'da öyle yaptı ve yiyeceklerden sanat yarattı.

4 Adam, "Daha kalıcı ortamların aksine, gıda geçicidir ve yalnızca fotoğrafçılık gibi yöntemlerle korunabilir. Sadece fotoğrafçılığa özgü bir şey olduğunu düşündüğüm yemekler yalnızca yeniden üretimle deneyimlenebiliyor.''

5 ''Onları daha geniş kitlelere yaymak için de Instagram'ı kullanıyorum, Şahsen daha iyi deneyimlenen ve bir obje olarak satın alınabilen ve satılan bir resim veya heykelin aksine yemekler kusursuz sanat araçları.''

6 "Aynı şekilde, yüksek sanat olarak adlandırılan araçların aksine, yiyecekler herkes tarafından daha kolay anlaşılabilir ve zevk alınabilir, bu da onu daha demokratik bir seçenek haline getirir."

7 ''Yaygın gıdaya dayalı reklamcılığın egemen olduğu bir zamanda yaşadığımız için gıda sanatının özellikle alakalı olduğunu düşünüyorum.''

8 ''Bakkalları yalnızca bir devamlılık aracı olarak görmektense, fayda sağlayan dükkanları sanatsal bir olasılık alanı olarak yeniden tanımlayarak izleyicileri normalde alacağı günlük şeylerin estetik olasılıklarına daha duyarlı hissetmelerini sağlıyorum. "

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