Sandığa Mehter Kıyafetiyle Gitti! Sandık Başındaki Türkiye'den İlginç Kareler

1 Mehter kıyafetiyle oy kullandı! Nevşehir'de İlhan Kılıçtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına mehter kıyafetiyle giderek oyunu kullandı. 2000 Evler Mahallesi'nde yaşayan ve Nevşehir Mehter Takımı'nda çevgani olarak görev yapan İlhan Kılıçtaş, Yavuz Sultan Selim Ortaokuluna geldi. Kılıçtaş, oyunu 1198 numaralı sandıkta kullandı.

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3 Antalya'nın Serik ilçesinde her iki kolu olmayan engelli Bülent Bodur, Serik Tekeli ilkokulunda oyunu kullandı.

4 Atıyla oy kullanmaya gitti! Konya'da muhtar adayı İbrahim Ömür Belgin, 4 ay boyunca seçim çalışmalarında kendisine eşlik eden atı 'Cemşit' ile oy kullanmaya geldi. Mahallelinin 'Atlı muhtar' lakabı taktığı Belgin, atının kendisine uğur getirdiğini söyledi.

5 24 saat yanından ayıormadığı keçisiyle oy kullanmaya geldi! İstanbul Başakşehir'de yaşayan Ali Sever isimli vatandaş, oy kullanmaya 24 saat yanından ayırmadığı "prenses" isimli keçisiyle birlikte geldi. Ancak okulda bulunan görevliler keçinin okula girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sever, keçisini okulun dışında bırakarak oy vermek için okula girdi.

6 Yöresel kıyafetleriyle sandık başına gittiler! Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bazı kadınlar, 600 yıllık yöresel giysileri ile oy kullanmaya geldi.

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8 Engel tanımayıp, sandığa gittiler! Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, "engel tanıma sandığa git" sloganıyla yanlarına aldıkları basketbol topları ile oy kullanmaya gitti.

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11 Aydın'da bir çift, yöresel efe kıyafetleriyle sandık başına gitti. Güzelhisar Mahallesi'nde yaşayan Fatma Şeyma (24) ile Ozan Ancın (26) çifti, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti.

12 Efe kıyafetleri giyen çift, oylarını Yedieylül İlkokulu'ndaki sandıkta kullandı. İlgi odağı haline gelen Ancın çifti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

13 Papağanlarıyla sandık başına gitti! Denizli'nin Pamukkale ilçesinde restoran sahibi Mehmet Kıvılcım, 'Alex' ve 'Cafer' isimli papağanlarıyla oyunu kullandı. Şaşkın bakışlar arasında okuldaki sandığına gelen Kıvılcım'ın oyunun bulunduğu zarfı ise papağanı taşıdı.

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15 İstanbul Esenyurt'tan Nazım Cihan 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenerek dönemin Osmanlı kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulu'nda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa, 'Paşa' attı. Nazım Cihan, Osmanlı'ya olan sevgisini belirterek, "Bu seçimlerde yeniden bir dirilişe kalkmamız lazım. Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor. Bu demokratik hakkımı bir mesaj vererek kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun" diye konuştu.



Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve 'Paşa' ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

16 Hatay'da genç çift düğün salonundan önce sandığa giderek 31 Mart yerel seçimleri için oy kullandı. Sultan ve Hamit Kahraman çifti düğün öncesi, Antakya ilçesine bağlı Havuzlar Mahallesi'nde bulunan Gazi İlkokuluna giderek 31 Mart yerel seçimleri için tercihlerini yaptı. Gelin ve damatlık giyerek okula gelen genç çift, vatandaşlar tarafından alkışlar eşliğinde karşılandı.

17 Tekirdağ'da oy kullanmaya kedisiyle gelen Şebnem İlhan ilgi odağı oldu. 1287 numaralı sandıkta oy veren İlhan'ın beraberindeki Zubi, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgisini çekti. Çok sevdiği kedisini yanından ayırmak istemediğini ifade eden İlhan, "Vatandaşlık görevini yapmaya Zubi ile geldim. Herkesin hayvanlara sahip çıkması gerekiyor. Yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Gönüllü hayvanseverler ve yerel yönetimler birlikte çalışmalı." dedi.

18 Hakkari'de oy verme işlemi devam ederken, türkücü Aydın Aydın oy kullandığı okula sazı ile geldi. Çektiği ilginç klip ve bestelerle dikkat çeken türkücü Aydın Aydın, sazını alarak oy kullanacağı Hakkari Şehit Selahhatin İlkokulu'na geldi. Burada kısa bir süre saz çalan ve ardından Kürtçe türkü söyleyen Aydın, daha sonra 1050 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Seçimlerin demokrasi bayramı olduğu dile getiren türkücü Aydın Aydın, "Hakkari'de bayram havasıyla seçim geçiyor. Biz de oylarımızı kullandık. Bence insanlar gülerek, oynayarak türkü söylemeli, kardeşçe huzur içinde oylalarını kullanmalı. Güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize ve görevli arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

19 Ayağından ameliyat olan Duruş Pak, ambulansla oy kullanmaya getirildi.

20 Oy kullanmaya sedyeyle geldi Kırklareli'nde 81 yaşındaki Kıymet Barda, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü. Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tansiyon hastası ve bacağından ameliyatlı olan Barda, ambulansla Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokulu'na götürülerek oyunu kullandı