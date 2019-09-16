Son Dakika Haberleri: Sapkın adam eski karısına çocuklarının gözü önünde tecavüz etti!
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Sapkın adam eski karısına çocuklarının gözü önünde tecavüz etti!

1 saat önce

35 yaşındaki İngiliz kadın, sapkınlıkları yüzünden boşandığı eski kocası tarafından çocuklarının gözleri önünde tecavüze uğradı.

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Evlendikten sonra canavara dönüştü!
Evlendikten sonra canavara dönüştü!
Jane Hanmore, 2001 yılında tanıştığı kocası ile 2010 yılında evlendi. 40 yaşındaki eski koca Brian Hanmore, 35 yaşındaki Jane Hanmore ile evlendikten sonra kendisini sürekli şişman ve çirkin diyerek aşağılamaya başladı.
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5 aylık hamile eşine tecavüz etti!
5 aylık hamile eşine tecavüz etti!
Brian'ın psikolojik sorunları vardı. Jane, en büyük çocuğuna beş aylık hamileyken kocası kendisi ile zorla ilişkiye girmek istedi. Jane, kocası ile ilişkiye girmek istemediğini söyleyince kocası kendisine tecavüz etti. O günden sonra yıllarca kendisine tecavüz etmeye devam etti.
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Çift 2012 yılında boşandı. Brian, ise çocukları bahane ederek eve gelip Jane'i rahatsız etmeye devam etti. Brian, 2013 yılında Jane'nin evine çocukları görme bahanesiyle gelip şaçlarından tutup zorla yatak odasına getirdikten sonra tecavüz etti.
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Çocuklarının gözü önünde tecavüz etti!
Çocuklarının gözü önünde tecavüz etti!
Annelerinin çığlıklarını duyan yaşları 12 ve 14 yaşlarındaki iki oğlu yatak odasına girip annelerini kurtardı. Büyük oğlu polis çağırdı. Sapkın babayı evden zorla çıkardılar ve ön kapıyı kilitlediler. Ocak 2014'te, konulan emri ihlal eden Brian, dayak ve tecavüz suçlarından gözaltına alındı ve tutuklandı. Brian, 10 yıl hapis cezası aldı.
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Konu hakkında farkındalık yaratmak adına konuşan sağlık asistanı Jane, boşandığı Brian'ın, uzun süre hapsedilmesini istediğini söyleyip ekledi: Başkalarının başına gelmesini istemiyorum, lütfen sessiz kalmayın! Korkmayın, hayatınızı yeniden inşa edebilirsiniz.



Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:25 
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YORUMLAR (3)
  • osman: tr de olsa kadınlar; karısıymış zaten nolcak/ adamlar: karım değil mi istediğimi yaparım. / mahkeme: aile içine karışmıoruz bilader çayını iç kaldığın yerden devam et... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • halil: Ya boş yapmayın bilader hiçbir şeyin içerğini bilmiyonuz medya ne derse ona göre konuşuyonuz 0 0 Yayından Kaldır


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