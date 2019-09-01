Sarımsağı sütle birlikte tüketince bakın ne oluyor! Etkisi inanılmaz

1

Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın birçok faydası olduğunu ve yapılan bir çalışmada sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığını söyledi. Yıldırım, sarımsağın faydalarını şöyle sıraladı;