Sarımsağı sütle birlikte tüketince bakın ne oluyor! Etkisi inanılmaz
5 saat önce
Binbir derde deva sarımsağı, sütle birlikte tükettiğinizde bakın ne oluyor!
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Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın birçok faydası olduğunu ve yapılan bir çalışmada sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığını söyledi. Yıldırım, sarımsağın faydalarını şöyle sıraladı;
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Sarımsak, meme kanseri riskini azaltıyor. Çin populasyonunda yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.
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Bilim insanları, sarımsağın, besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan campylobacter jejuni bakterisine karşı oldukça etkili olduğunu savunmuşlardır.
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Soğan, sarımsak, pırasa gibi sebzeler, eklemlerde kıkırdak yıkımını engeller.
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Sarımsağın sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığı tespit edildi. Sarımsağı ezilmiş ve çiğ olarak tüketilmesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Kuru veya toz sarımsak yerine, sevilen yemeklerde taze olarak kullanın.'' dedi.
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1.9.2019 15:37:04. #1.12#
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