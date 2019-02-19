Şarkıcı Ceylan'ın Kızı Melodi'yi Şimdi Gören Tanıyamıyor!

1 Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden Melodi adında bir kızı oldu.

2 Melodi şimdi 27 yaşında. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni dereceyle bitirdi. Şimdi Kanada'da yaşıyor.

3 Ceylan, 35'inci sanat yılında sözü-müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı single çalışması için kızı Melodi ile birlikte stüdyoya girdi.

4 Ceylan, "Kızımla aramda 16 yaş fark var. Çok genç anne oldum. Sanat hayatımın bu özel yılında kızımla güzel bir anıya imza atmak istedim" diye konuştu.

5 Melodi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla resmen büyülüyor.

6

7

8

9

10

11

12