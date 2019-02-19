Şarkıcı Ceylan'ın Kızı Melodi'yi Şimdi Gören Tanıyamıyor!
1 saat önce
Şarkıcı Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla gündeme oturdu.
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Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden Melodi adında bir kızı oldu.
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Melodi şimdi 27 yaşında. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni dereceyle bitirdi. Şimdi Kanada'da yaşıyor.
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Ceylan, 35'inci sanat yılında sözü-müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Severim Ama Güvenemem ki' adlı single çalışması için kızı Melodi ile birlikte stüdyoya girdi.
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Ceylan, "Kızımla aramda 16 yaş fark var. Çok genç anne oldum. Sanat hayatımın bu özel yılında kızımla güzel bir anıya imza atmak istedim" diye konuştu.
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Melodi, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla resmen büyülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:07
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