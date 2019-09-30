Kanada'da yaşayan Jasmine Parent ve Fiance Jeremy isimli çift, Netflix'te dizi ve film izlemeye ayırdıkları vakti, ev işlerine ayırınca 12 ayda 90 kilo verdi.
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Kanada'da yaşayan Jasmine Parent ve Fiance Jeremy Crawley çifti, fazka kilolarından kurtulmak ve çocuklarına daha fazla kötü örnek olmamak için Netflix'ten dizi ve film izlemeyi bıraktılar.
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Çift, bir yıl boyunca, Netflix izlemek yerine, kendilerini ev işlerine adama kararı aldı.
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Aldıkları kararın arkasında azimle duran çift, 12 ayın sonunda 90 kilo verdi.
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Önceden, aşırı kilolarından dolayı aynaya bile bakmak istemediklerini belirten çift, merdiven çıkarken nefeslerinin kesildiğini anlattı.
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Netflix'ten aşırı dizi ve film izlediklerini, izlerken ölçüsüzce yemek yediklerini ve sık sık dışarıdan yemek söyleyerek maddi anlamda da kayıpta olduklarını söyleyen Kanadalı karı-koca, film izlememe kararı aldıklarında, bu denli hızlı zayıflayacaklarını tahmin etmediklerini söyledi.
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Kilo verme serüvenini adım adım sosyal medya hesabından paylaşan Jasmine, şu an yaptığı paylaşımlarla hayatını kazanmaya başladığını ve kilo verdikten sonra sarkmış derisi için kısa süre içinde ameliyat olacağını belirtti.
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30.09.2019 12:30:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şaşkına çeviren olay! Netflix izlemeyi bırakınca 12 ayda 90 kilo verdiler