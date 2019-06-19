Satışa çıkar çıkmaz yok sattı, ilk üç saniyede rekor kırdı! İşte HONOR 20'nin özellikleri

1 HONOR 20 Pro satışa çıkar çıkmaz yok sattı. Çinli teknoloji üreticisi Huawei in çatısı altında üretim yapan Honor'un yeni telefonu bütük beğeni kazandı ve satışa çıkar çıkmaz büyük bir rekora imza attı.

2 HONOR 20 resmen yok sattı! Honor markasının en gözde akıllı telefonlarından biri olan HONOR 20 PRO Çin'in önde gelen e-ticaret platformu Jingdong'un yıl ortası online alışveriş festivali "618" kapsamında 18 Haziran günü satışa sunuldu. Satışa sunulmasının ardından 3 saniye içersinde 100 milyon Çin Yuanı yani 85 milyon TL lik satış ile yeni bir rekora imza atan HONOR 20 PRO rekor kırarak tüm dünya da adından söz ettirmeyi başardı.

3 HONOR 20 PRO yapay zeka destekli kamerasıyla beğeni topladı Kamera yetenekleri ile meraklılarını cezbeden HONOR 20 PRO, fotoğraf tutkunu hayranlarına "Mucizeyi Yakala" sloganı ile sunuldu. 48 MP çözünürlüklü Sony IMX586 ana lensin yanı sıra, 8 MP telefoto lensi, 16 MP süper geniş açılı lens ve 2 MP makro lens ile tüm yeteneklerini başarılı bir şekilde sergileyen cihaz, DxOmark performans testlerinden aldığı 111 puan ile de en iyi kameraya sahip telefonlar listesinde 2. sıraya yerleşmeyi başardı.

4 HONOR 20'nin özellikleri: Boyutlar: 154,6 x 74 x 8,4 mm/ 182 gr ağırlık, Ekran: 6.26-inç 1080 x 2340 piksel (IPS LCD ekran)

5 İşlemci: SamsungHiSilicon Kirin 980 (7 nm) Sekiz Çekirdekli (2x2.6 GHz Cortex-A76 ve 2x1.92 GHz Cortex-A76 ve 4x1.8 GHz Cortex-A55)

6 Grafik işlemci: Mali-G76 MP10

7 RAM: 8GB, Batarya: 4.000 mAh

8 Depolama alanı: 256 GB

9 Arka Kamera: 48 MP, f/ 1.4, 8 MP, f/ 2.4, 16 MP, f/ 2,2, 2 MP, f/ 2,4

10 Ön kamera: 32 MP, f/ 2.0, diyafram açıklığı/ OIS 1080p 30fps gyro-EIS ve HDR