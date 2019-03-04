Son Dakika Haberleri: Sazlıklara Kamufle Olan Balıkçıl Kuşunu Görebiliyor musunuz?

Sazlıklara Kamufle Olan Balıkçıl Kuşunu Görebiliyor musunuz?

1 saat önce

Hindistan'ın Mangalajodi köyü yakınlarında gezintiye çıkan doğa fotoğrafçısı Neha Sinha, Hilika Gölü'nün sazlıkları arasında kamufle olan kuş fotoğrafıyla resmen herkese meydan okudu. Peki siz kuşun nerede olduğunu görebildiniz mi?

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Sarı balıkçıl, dünyanın en büyük ikinci kıyı lagünü olan Hindistan'ın Chilika Gölü'nün bataklık alanında mükemmel bir şekilde kamufle olarak haber oldu. Doğa fotoğrafçısı Neha Sinha'nın çektiği bu karede, sazlıkların arasına gizlenen kuşu kimse fark edemiyor.
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Öyle güzel kamufle olmuş ki, gerçekten bir kuş değil de sazlık otu.
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İşte burada!

»      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:54 

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