Sazlıklara Kamufle Olan Balıkçıl Kuşunu Görebiliyor musunuz?

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Sarı balıkçıl, dünyanın en büyük ikinci kıyı lagünü olan Hindistan'ın Chilika Gölü'nün bataklık alanında mükemmel bir şekilde kamufle olarak haber oldu. Doğa fotoğrafçısı Neha Sinha'nın çektiği bu karede, sazlıkların arasına gizlenen kuşu kimse fark edemiyor.