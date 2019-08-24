Şehir hastanesinde cinsel içerikli film skandalı! Görüntüler herkesi ayağa kaldırdı

1
Cinsel içerikli filmin açılış sahnesinde biri kadın biri erkek iki hemşire var. Cinsel içerikli filmde oynayan oyuncular hemşire elbisesi ile hastane koridorunda yürüdükten sonra bir köşede cinsel ilişkiye giriyor. O esnada koridordan vatandaşlar geçiyor.
2
Bu video yayıldıktan sonra St. Albans hastane yetkilileri harekete geçti. Polise ihbarda bulunan hastane yetkilileri, görüntülerde filmde hastane çalışanlarından hiç kimsenin oynamadığını, hemşire kıyafeti ile ilişkiye giren kadının hemşire olmadığı ama rolü gereği hemşire elbisesi giydiklerini söyledi.
3
St. Albans Şehir Hastanesi'nin başhemşiresi Tracey Carter şunları söyledi: "Çalışanlarımızın hiçbirinin dahil olduğuna inanmıyoruz. Konuyu polisle gündeme getirdik ve acil bir soruşturma yürütüyoruz." Doğu Londra NHS Vakfı ise detaylı bir incelemeden sonra mavi önlüklü hemşirelerin hastane çalışanı olmadığını söyledi. Dahili bir soruşturmanın ardından hastane, cinsel içerikli filmindeki hiçbir sahnenin Albans şehir hastanesi NHS tesislerinde çekilmediğini doğruladı.