Son Dakika Haberleri: Şehir hastanesinde cinsel içerikli film skandalı! Görüntüler herkesi ayağa kaldırdı
Son Dakika Fotogaleri

Şehir hastanesinde cinsel içerikli film skandalı! Görüntüler herkesi ayağa kaldırdı

14 dakika önce

İngiltere'nin St. Albans Şehir Hastanesi'nde çekildiği iddia edilen cinsel içerikli filmin görüntüleri ortaya çıkınca polis soruşturma başlattı.

1
Cinsel içerikli filmin açılış sahnesinde biri kadın biri erkek iki hemşire var. Cinsel içerikli filmde oynayan oyuncular hemşire elbisesi ile hastane koridorunda yürüdükten sonra bir köşede cinsel ilişkiye giriyor. O esnada koridordan vatandaşlar geçiyor.
2
Bu video yayıldıktan sonra St. Albans hastane yetkilileri harekete geçti. Polise ihbarda bulunan hastane yetkilileri, görüntülerde filmde hastane çalışanlarından hiç kimsenin oynamadığını, hemşire kıyafeti ile ilişkiye giren kadının hemşire olmadığı ama rolü gereği hemşire elbisesi giydiklerini söyledi.
3
St. Albans Şehir Hastanesi'nin başhemşiresi Tracey Carter şunları söyledi: "Çalışanlarımızın hiçbirinin dahil olduğuna inanmıyoruz. Konuyu polisle gündeme getirdik ve acil bir soruşturma yürütüyoruz." Doğu Londra NHS Vakfı ise detaylı bir incelemeden sonra mavi önlüklü hemşirelerin hastane çalışanı olmadığını söyledi. Dahili bir soruşturmanın ardından hastane, cinsel içerikli filmindeki hiçbir sahnenin Albans şehir hastanesi NHS tesislerinde çekilmediğini doğruladı.



Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Kızının gözü önünde katledilen Emine Bulut cinayetine, spor camiasından da lanet yağdı! İnci Sözlük kurucusu, katledilen Emine Bulut hakkında attığı utanç verici tweetlerle pes dedirtti! Ünlü model Demi Rose, yılan derisi bikinisiyle hayranlarını mest etti! Türkiye'de son 10 yılda Emine Bulut ile aynı kaderi paylaşan 2 bin 648 kadın var!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 09:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehir hastanesinde cinsel içerikli film skandalı! Görüntüler herkesi ayağa kaldırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]