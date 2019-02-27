Seksenler'in Nazlı'sı Boyu Kadar Oğluyla Şaşırtıyor! İşte Ünlülerin Merak Edilen Çocukları
1 saat önce
Kimilerini oynadığı dizi ve filmlerdeki karakterlerle, kimini de magazin dünyasının aktardığı kadar tanıyoruz. Birçoğumuz onların çocukları olduğunu bile bilmiyor. İşte ünlülerin gözlerden uzak tuttukları çocukları...
1
Yasemin Conka oğlu Sarp
4
Talat Bulut ve kızı Hazal
5
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
6
Hakan Peker ve oğlu Burak
10
Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno
11
Emre Kınay ve kızı Duru
12
Kibariye ve kızı Birgül
13
Umut Akyürek ve kızı Umut Bal
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:47
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