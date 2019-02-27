Son Dakika Haberleri: Seksenler'in Nazlı'sı Boyu Kadar Oğluyla Şaşırtıyor! İşte Ünlülerin Merak Edilen Çocukları

Seksenler'in Nazlı'sı Boyu Kadar Oğluyla Şaşırtıyor! İşte Ünlülerin Merak Edilen Çocukları

1 saat önce

Kimilerini oynadığı dizi ve filmlerdeki karakterlerle, kimini de magazin dünyasının aktardığı kadar tanıyoruz. Birçoğumuz onların çocukları olduğunu bile bilmiyor. İşte ünlülerin gözlerden uzak tuttukları çocukları...

1
Yasemin Conka oğlu Sarp
Yasemin Conka oğlu Sarp
2
3
4
Talat Bulut ve kızı Hazal
Talat Bulut ve kızı Hazal
5
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
6
Hakan Peker ve oğlu Burak
Hakan Peker ve oğlu Burak
7
Ceylan ve oğlu Yiğit
Ceylan ve oğlu Yiğit
8
Berkay ve kızı Arya
Berkay ve kızı Arya
9
Ebru Şancı ve ikizleri
Ebru Şancı ve ikizleri
10
Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno
Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno
11
Emre Kınay ve kızı Duru
Emre Kınay ve kızı Duru
12
Kibariye ve kızı Birgül
Kibariye ve kızı Birgül
13
Umut Akyürek ve kızı Umut Bal
Umut Akyürek ve kızı Umut Bal

»      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:47 

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YORUMLAR (1)
  • SABIRLI: 45 yaşındaki bir kadının 20 yaşında oğlu olması mı şaşırtıcı...şaşırdım (ama zeka seviyenize) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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