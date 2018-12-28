Son Dakika Haberleri: Güzel Şarkıcı Selana Gomez'in Son Halini Gören Gözlerine İnanamıyor

Güzel Şarkıcı Selana Gomez'in Son Halini Gören Gözlerine İnanamıyor

1 saat önce

Justin Bieber'ın, evlenmesinin ardından psikolojisi iyice bozulan Selana Gomez, geçtiğimiz gün kameralara yansıyan görüntüsüyle şoke etti!

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Güzeller güzeli Selena Gomez'in son hali hayranlarını çok korkuttu.
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26 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz yıl böbrek nakli operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.
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Gittikçe kilo alan ve yüzünde şişlikler meydana gelen Gomez'in eski halinden eser yok.
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Uzun yıllar ünlü şarkıcı Justin Bieber ile tutkulu bir aşk yaşayan Gomez, ayrılık kararı aldıktan sonra anksiteye nedeniyle tedavi görmeye başladı.
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Tedavi gördükten sonra Bieber'in evlilik haberini alan Gomez'in eski sevgilisinin evlenme haberi nedeniyle depresyona girdiği iddia edilmişti.
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Kariyerine çok erken yaşta başlayan Gomez'in dönem dönem psikolojik sorunlar yaşaması da erken yaşta şöhrete kavuşması olarak görülüyor.
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Konser serisine de ara veren ünlü şarkıcının son hali hayranlarını da endişelendiriyor. Genç yıldızın bu fotoğrafları yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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Gomez'in hayranları, güzel şarkıcıyı yorum yağmuruna tutarak, bir an önce iyileşerek sahnelere geri dönmesi çağrısında bulunuyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:03 

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YORUMLAR (4)
  • ert: Çok yemiş kilo almış. Kadınlar çok yemeyecek tam kararında yemesi lazım ne çok ne az yiyecek. Lokmaları da küçük küçük yesinler özenip en büyük lokmayı yemek istiyorum derse tıkanır himini gırtlak olur. Yapma kızım etme. Cevap Yaz 3 16 Yayından Kaldır Eda: Böyle saçma yorum görmedim ya böbrek ile yaşanan sağlık sorunlarında kullanılan ilaçlar sonucu kilo alınır. Ayrıca kadınlar çok yemeyecek ne be size ne 0 0 Yayından Kaldır 1111: Böbrek nakilli olduğu için steroid alıyor. Yemede de şişer mecburen. 0 0 Yayından Kaldır


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