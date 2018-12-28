Güzel Şarkıcı Selana Gomez'in Son Halini Gören Gözlerine İnanamıyor

ert:

Çok yemiş kilo almış. Kadınlar çok yemeyecek tam kararında yemesi lazım ne çok ne az yiyecek. Lokmaları da küçük küçük yesinler özenip en büyük lokmayı yemek istiyorum derse tıkanır himini gırtlak olur. Yapma kızım etme.

Eda: Böyle saçma yorum görmedim ya böbrek ile yaşanan sağlık sorunlarında kullanılan ilaçlar sonucu kilo alınır. Ayrıca kadınlar çok yemeyecek ne be size ne 0 0 Yayından Kaldır

1111: Böbrek nakilli olduğu için steroid alıyor. Yemede de şişer mecburen. 0 0 Yayından Kaldır

BİRKADIN: sacmalamaya calışmıssan bunu cok iyi basarmssn dostum 1 1 Yayından Kaldır

..: tessekkurler canan karatay hocamız 1 1 Yayından Kaldır