Güzel Şarkıcı Selana Gomez'in Son Halini Gören Gözlerine İnanamıyor
1 saat önce
Justin Bieber'ın, evlenmesinin ardından psikolojisi iyice bozulan Selana Gomez, geçtiğimiz gün kameralara yansıyan görüntüsüyle şoke etti!
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Güzeller güzeli Selena Gomez'in son hali hayranlarını çok korkuttu.
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26 yaşındaki Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, geçtiğimiz yıl böbrek nakli operasyonu geçirdiğini açıklamıştı.
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Gittikçe kilo alan ve yüzünde şişlikler meydana gelen Gomez'in eski halinden eser yok.
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Uzun yıllar ünlü şarkıcı Justin Bieber ile tutkulu bir aşk yaşayan Gomez, ayrılık kararı aldıktan sonra anksiteye nedeniyle tedavi görmeye başladı.
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Tedavi gördükten sonra Bieber'in evlilik haberini alan Gomez'in eski sevgilisinin evlenme haberi nedeniyle depresyona girdiği iddia edilmişti.
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Kariyerine çok erken yaşta başlayan Gomez'in dönem dönem psikolojik sorunlar yaşaması da erken yaşta şöhrete kavuşması olarak görülüyor.
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Konser serisine de ara veren ünlü şarkıcının son hali hayranlarını da endişelendiriyor. Genç yıldızın bu fotoğrafları yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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Gomez'in hayranları, güzel şarkıcıyı yorum yağmuruna tutarak, bir an önce iyileşerek sahnelere geri dönmesi çağrısında bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:03
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