Selfie Tutkunu Kadın Polis, Pozlarıyla İngiltere Halkını Çileden Çıkardı!
1 saat önce
İngiltere'nin Prestbury ve Alderley Edge Polis Merkezinde çalışan Anna Jenkinson isimli polis, selfieleriyle sosyal medyada fazlasıyla yer alarak halkı çileden çıkardı.
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İngiltere'de polis olarak çalışan, selfie bağımlısı olan Anna Jenkinson, üniforması ve elindeki hız radarıyla çektiği fotoğraflarla verdiği pozlardan dolayı tepki çekti.
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Bazı insanlar Jenkinson'un, polislik mesleğine yakışmayacak hareketlerde bulunduğunu söyledi.
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Facebook'ta fotoğraflarını yayınlayan Jenkinson'a, bir kullanıcı şunları söyledi: Görünüşe göre sadece sürücülere gülmüyorsunuz, hız suçunu küçümsüyorsunuz. Disiplinli olmanız gerekirken, siz dalga geçiyorsunuz.
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Bir diğer kullanıcı ise: İşinize ne kadar değer veriyorsunuz, bu gerçekten utanç verici.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:17
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