Selfie Tutkunu Kadın Polis, Pozlarıyla İngiltere Halkını Çileden Çıkardı!

Adanalı Gapçık:

onu Bunu Bilmemde Sofrayı donatıp selfi leri sosyal medyada paylaşan görgüsüzlere ayar oluyorum Bizim gençligimizde göz hakkı diye bir düşünce vardı, Benim face ve instegramda böyle paylaşım yapanları siliyorum