Son Dakika Haberleri: Selfie Tutkunu Kadın Polis, Pozlarıyla İngiltere Halkını Çileden Çıkardı!

Selfie Tutkunu Kadın Polis, Pozlarıyla İngiltere Halkını Çileden Çıkardı!

1 saat önce

İngiltere'nin Prestbury ve Alderley Edge Polis Merkezinde çalışan Anna Jenkinson isimli polis, selfieleriyle sosyal medyada fazlasıyla yer alarak halkı çileden çıkardı.

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İngiltere'de polis olarak çalışan, selfie bağımlısı olan Anna Jenkinson, üniforması ve elindeki hız radarıyla çektiği fotoğraflarla verdiği pozlardan dolayı tepki çekti.
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Bazı insanlar Jenkinson'un, polislik mesleğine yakışmayacak hareketlerde bulunduğunu söyledi.
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Facebook'ta fotoğraflarını yayınlayan Jenkinson'a, bir kullanıcı şunları söyledi: Görünüşe göre sadece sürücülere gülmüyorsunuz, hız suçunu küçümsüyorsunuz. Disiplinli olmanız gerekirken, siz dalga geçiyorsunuz.
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Bir diğer kullanıcı ise: İşinize ne kadar değer veriyorsunuz, bu gerçekten utanç verici.
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»      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:17 

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YORUMLAR (9)
  • Adanalı Gapçık: onu Bunu Bilmemde Sofrayı donatıp selfi leri sosyal medyada paylaşan görgüsüzlere ayar oluyorum Bizim gençligimizde göz hakkı diye bir düşünce vardı, Benim face ve instegramda böyle paylaşım yapanları siliyorum Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • lan misafir: misafirligini bil adam gibi edepli ol kiminne aldigi yalanini atma ortaya cok almayamerakliysan burdan sana uzatiyorum mahrumkalma sende sl Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • MİSAFİR: YAHU ODA BİŞEYMİ BİZDE 50.000 TL MAAŞLA İŞ BAŞI YAPAN REİSİ CUMHUR DANIŞMANI VAR SİZ NE YAZIP ÇİZİYONUZ AYNI TİP AYNI VERSİYON Cevap Yaz 14 5 Yayından Kaldır
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