Son Dakika Haberleri: Selin Ciğerci'nin nişanlısına mesaj attığı için ifşa ettiği kadın bakın kim çıktı
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Selin Ciğerci'nin nişanlısına mesaj attığı için ifşa ettiği kadın bakın kim çıktı

1 saat önce

Selin Ciğerci'nin evlenmek üzere olduğu Gökhan Çıra'ya mesaj atan kişinin Ebru Polat'ın yakın dostu ve model Özlem Parlu olduğu ortaya çıktı.

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Selin Ciğerci'nin evlenmek üzere olduğu Gökhan Çıra'ya mesaj atması üzerine Ciğerci'nin ifşa etmesiyle gündeme gelen Özlem Parlu, model ve oyunculuk yapıyor. Bunun yanında Instagram'da 33 bine yakın takipçisi olan bi sosyal medya fenomeni.
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Özlem Parlu, aslen Ordu'lu.
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Modellik yapan Özlem Parlu, şarkıcı Ebru Polat'a yakınlığıyla biliniyor.
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Parlu, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Ebru Polat'ın Madam isimli son klibinde oynadı.
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Hatta klipte bile Ebru Polat'ın sevgilisini etkilemeye çalışan kadın rolünde.
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Parlu Selin Ciğerci'nin kendini ifşa etmesiyle ilgili katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi: Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Bey, Bodrum'da bir tatil mekanında bana bakıp durdu. Sonrasında yanıma geldi. Bana selam verdi. Sonraki günler bende dayanamadım. Neden sevgilisinin Ebru Polat ile aynı klibi çektiğini sordum. Daha sonra Gökhan bey, Instagram hesabından vücudunun fotoğrafını paylaşmıştı. Spor yapıyor ya bende spor yapan bir insanım. Güzel bir vücudun var dedim. Çok hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine dedim" şeklinde konuştu. Gökhan Çıra'ya mesaj attığı zamanlarda çiftin ayrı olduğunu söyleyen Parlu, "O sürede Selin Ciğerci, hastanelik olmuştu." dedi.

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'Kendine yazık ediyorsun' mesajını Selin Ciğerci'nin ona bir çocuk veremeyeceğini düşündüğüm için yazdım." diyerek "Gökhan Bey'e mesaj attığımda cevap verseydi olayı anlayabilirdim. Ama neden daha sonra karşıma çıktığını anlamadım. Selin Hanım sanki ben onu, takip ediyormuşum gibi lanse ediyor" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:21 
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YORUMLAR (1)
  • ayaz: senin çocuk verebileceğin garanti mi acaba sanane sen kendi işine bak yaptığında bişi yok zaten de neyse benim kocamdan uzak dur ama yolarım çok fena Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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