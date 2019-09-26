Selin Ciğerci'nin nişanlısına mesaj attığı için ifşa ettiği kadın bakın kim çıktı

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Parlu Selin Ciğerci'nin kendini ifşa etmesiyle ilgili katıldığı bir canlı yayında şunları söyledi: Selin Ciğerci'nin sevgilisi Gökhan Bey, Bodrum'da bir tatil mekanında bana bakıp durdu. Sonrasında yanıma geldi. Bana selam verdi. Sonraki günler bende dayanamadım. Neden sevgilisinin Ebru Polat ile aynı klibi çektiğini sordum. Daha sonra Gökhan bey, Instagram hesabından vücudunun fotoğrafını paylaşmıştı. Spor yapıyor ya bende spor yapan bir insanım. Güzel bir vücudun var dedim. Çok hoş çocuksun yazık ediyorsun kendine dedim" şeklinde konuştu. Gökhan Çıra'ya mesaj attığı zamanlarda çiftin ayrı olduğunu söyleyen Parlu, "O sürede Selin Ciğerci, hastanelik olmuştu." dedi.