Şendul Şaban'da oynayan ufaklık bakın kimin kızı çıktı!

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.

Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.

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Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. Show Tv'de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının da sunuculuğunu yaptı.