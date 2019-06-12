Şendul Şaban'da oynayan ufaklık bakın kimin kızı çıktı!

1
Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.
2
Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.
3
Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.
4
O çocuk Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan başkası değildi.
5
7 Ocak 1984 doğumlu Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk eğitimi aldı.
6
Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. Show Tv'de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının da sunuculuğunu yaptı.