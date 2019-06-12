Son Dakika Haberleri: Şendul Şaban'da oynayan ufaklık bakın kimin kızı çıktı!
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Şendul Şaban'da oynayan ufaklık bakın kimin kızı çıktı!

4 saat önce

Çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken işten kovulan Şaban'la, sekreterlik yapan karısının hikayesini anlatan Şendul Şaban'da, Kemal Sunal'ın kızını canlandıran çocuk oyuncunun aslında kim olduğunu öğrenenler çok şaşırıyor.

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Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri de Şendul Şaban'dı.
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Filmin yönetmenliği ve senaryosunun Kartal Tibet'e ait olduğu, 1985 yapımı Şendul Şaban'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli oynamaktaydı.
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Şendul Şaban filminde kızı Melek rolünde oynayan ufaklığın gerçek kimliği şaşırttı.
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O çocuk Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal'dan başkası değildi.

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7 Ocak 1984 doğumlu Ezo Sunal, Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde Orff-Schulwerk eğitimi aldı.
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Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler verdi. Show Tv'de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının da sunuculuğunu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 03:53 
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