Serdar'dan boşanan Chloe Loughnan, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti!

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Geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık eşi Serdar Ortaç ile anlaşmalı olarak boşanan Chloe Loughnan, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla adından söz ettirdi.
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Tatil için Dubai'yi tercih eden İrlandalı model, siyah fırfırlı bikinisiyle göz kamaştırdı. Loughnan, iddialı pozunun altına ''My happy place (Benim mutlu yerim)'' notunu düştü.
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Önceki günkü paylaşımında ise pembe bantlı siyah bir mayoyla görülen güzel model, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.
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2014 yılında dünyaevine girdiği Ortaç'tan boşandıktan sonra ''Severek evlendik, severek ayrıldık'' açıklamasıyla olay olan Loughnan, şimdilerde İrlanda'daki yeni hayatına alışmaya çalışıyor.