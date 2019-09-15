Serdar'dan boşanan Chloe Loughnan, bikinili pozuyla takipçilerini mest etti!

Önceki günkü paylaşımında ise pembe bantlı siyah bir mayoyla görülen güzel model, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.

Tatil için Dubai'yi tercih eden İrlandalı model, siyah fırfırlı bikinisiyle göz kamaştırdı. Loughnan, iddialı pozunun altına ''My happy place (Benim mutlu yerim)'' notunu düştü.

Geçtiğimiz Ağustos ayında 5 yıllık eşi Serdar Ortaç ile anlaşmalı olarak boşanan Chloe Loughnan, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla adından söz ettirdi.

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